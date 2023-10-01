Тур: 7.
0'
25' Желтая карточкаLeandro Diaz III
37' Желтая карточкаAlejandro Maciel
37' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
1:0
38' ГолJuan Bisanz
40' Желтая карточкаЛема Кристиан
42' Желтая карточкаJuan Bisanz
45' Желтая карточкаFranco Troyansky
Ход матча
25'
37'
38'
1:0
40'
42'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 Победа «Банфилда»
-
17
Juan
Bisanz
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
37 Mateo Perez
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Juan Caceres
-
-
-
-
-
25 Dylan Aquino
-
-
Главный тренер: Себастьян Саломон
История личных встреч
Банфилд
Ланус
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1
1.21
Среднее время на гол
90
74
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
90
80
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Alvarez2
|1
|0.14
|Sebastian Sosa II
|1
|0.14
|Jesus Soraire
|1
|0.14
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.14
|Juan Bisanz
|1
|0.14
|Geronimo Rivera
|1
|0.14
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.43
|Лотти Аугусто
|1
|0.14
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Juan Bisanz
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|2
|0
|Leandro Diaz III
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Jose Maria Canale
|0
|1
|Juan Caceres
|0
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1
Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0
Результаты матчей
Банфилд
Ланус
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
15
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|9.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|4
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|4