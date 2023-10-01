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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Банфилд
1:0
Конец матча
Ланус
0'
25' Желтая карточка
Leandro Diaz III
37' Желтая карточка
Alejandro Maciel
37' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
1:0
38' Гол
Juan Bisanz
40' Желтая карточка
Лема Кристиан
42' Желтая карточка
Juan Bisanz
45' Желтая карточка
Franco Troyansky
53' Желтая карточка
Ремеди Эрик
59' Красная карточка
Санчес-Миньо Хуан
68' Желтая карточка
Juan Caceres
84' Вторая желтая карточка
Juan Caceres
90' Желтая карточка
Milton Gimenez
90' Желтая карточка
Агуэрре Алан
90'+6
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
22
Juan
Alvarez2
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
1
Агуэрре
Алан
35
Braian
Aguirre
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
14
Санчес-Миньо
Хуан
32
Matias
Esquivel
18
Leandro
Diaz
III
20
Franco
Troyansky
Банфилд
4-1-4-1
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Ланус

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:2
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
4:2
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПАК
0:5

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1
1.21

Среднее время на гол

90
74

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Alvarez2 1 0.14
Sebastian Sosa II 1 0.14
Jesus Soraire 1 0.14
Ignacio Rodriguez 1 0.14
Juan Bisanz 1 0.14
Geronimo Rivera 1 0.14
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.43
Лотти Аугусто 1 0.14
Де Ла Вега Педро 0 0
Luciano Boggio 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 3 0
Алеман Брайан 2 0
Milton Gimenez 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Juan Bisanz 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Caceres 1 2
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Лема Кристиан 2 0
Leandro Diaz III 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Braian Aguirre 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Jose Maria Canale 0 1
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Банфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1
Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0

Результаты матчей

Банфилд
Ланус

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
3.
Колон
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 12 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
10.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 11 6
13.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Бельграно
 6 2 4 0 8 - 4 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 7 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Ланус
 7 0 3 4 4 - 8 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Колон
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
8.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
9.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
11.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
6.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Бельграно
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Ланус Juan Caceres 2 1
Институто Кордоба Fernando Alarcon 4
Весь список
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