Тур: 7.
0:0
Второй тайм: 71'
0'
4' Желтая карточкаAlejandro Rebola
20' Желтая карточкаГодой Эрик
36' Желтая карточкаJuan Barinaga
50' Желтая карточкаОртегоса Диего
59' Желтая карточкаNahuel Losada
62' Желтая карточкаJuan Portillo
64' Желтая карточкаГарро Родриго
Ход матча
20'
36'
50'
59'
62'
64'
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Риверос БласПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
46 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Бельграно
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.75
Среднее время на гол
78
120
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.43
Среднее время на гол
180
210
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
165
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramon Sosa
|3 (1)
|0.43
|Lucas Suarez II
|2
|0.29
|Бустос Науэль
|2
|0.29
|Juan Rodriguez2
|1
|0.14
|Галарса Матиас
|1
|0.14
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|4 (1)
|0.57
|Ulises Sanchez
|1
|0.14
|Matias Marin
|1
|0.14
|Juan Barinaga
|1
|0.14
|Alejandro Rebola
|1
|0.14
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Juan Portillo
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Marin
|3
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Lucas Passerini
|2
|0
|Nahuel Losada
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Alejandro Rebola
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Santiago Longo
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Facundo Lencioni
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
6
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
24
15
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|4 - 12
|6
|14.
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|2.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|5.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|4
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 3
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 3
|Ланус
|Juan Caceres
|2 1