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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 7.
Тальерес Кордоба
0:0
Конец матча
Бельграно
0'
4' Желтая карточка
Alejandro Rebola
20' Желтая карточка
Годой Эрик
36' Желтая карточка
Juan Barinaga
50' Желтая карточка
Ортегоса Диего
59' Желтая карточка
Nahuel Losada
62' Желтая карточка
Juan Portillo
64' Желтая карточка
Гарро Родриго
90'+5
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
20
Javier
Vallejo
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
15
Valentin
Depietri
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
16
Эстебан
Ролон
5
Santiago
Longo
26
Facundo
Lencioni
10
Matias
Marin
9
Lucas
Passerini
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Бельграно
4-4-1-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Бельграно

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ТМК
3:0
С
3:0
ТМК
1:1
С
0:0
П
1:1
П
1:1
ТМ(
0:1
НБ
0:0
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.75

Среднее время на гол

78
120

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.43

Среднее время на гол

180
210

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
165

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramon Sosa 3 (1) 0.43
Lucas Suarez II 2 0.29
Бустос Науэль 2 0.29
Juan Rodriguez2 1 0.14
Галарса Матиас 1 0.14
Гарро Родриго 0 0
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 4 (1) 0.57
Ulises Sanchez 1 0.14
Matias Marin 1 0.14
Juan Barinaga 1 0.14
Alejandro Rebola 1 0.14
Чаварриа Пабло 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 3 0
Ортегоса Диего 2 0
Juan Portillo 1 0
Valentin Depietri 1 0
Ramon Sosa 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Marin 3 0
Годой Эрик 2 0
Lucas Passerini 2 0
Nahuel Losada 2 0
Juan Barinaga 2 0
Lucas Diarte 1 0
Alejandro Rebola 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Ulises Sanchez 1 0
Facundo Lencioni 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
6
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1
Бельграно
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Бельграно

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
3 раза 75%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Ривер Плейт
 7 4 1 2 14 - 8 13
3.
Уракан
 7 4 1 2 11 - 5 13
4.
Колон
 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Архентинос Хуниорс
 6 3 1 2 12 - 11 10
7.
Банфилд
 7 3 1 3 6 - 5 10
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Институто Кордоба
 6 2 3 1 4 - 2 9
10.
Атлетико Тукуман
 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Росарио Сентраль
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Барракас Сентраль
 6 2 0 4 4 - 12 6
14.
Арсенал Саранди
 7 2 0 5 7 - 11 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 3 3 1 9 - 8 12
2.
Бельграно
 7 2 5 0 8 - 4 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 3 0 3 6 - 9 9
4.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Годой Крус
 6 1 5 0 6 - 5 8
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 1 5 1 6 - 5 8
10.
Платенсе
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 7 - 7 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 7 1 3 3 4 - 7 6
13.
Тигре
 7 1 3 3 2 - 6 6
14.
Ланус
 7 0 3 4 4 - 8 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Росарио Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 8 - 5 7
8.
Атлетико Тукуман
 3 2 1 0 2 - 0 7
9.
Банфилд
 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
11.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
12.
Арсенал Саранди
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Бельграно
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Платенсе
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 2 0 1 5 - 6 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Унион Санта-Фе
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
13.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Институто Кордоба
 4 1 3 0 1 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Тальерес Кордоба
 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Архентинос Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
7.
Колон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Уракан
 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 0 - 4 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
5.
Бельграно
 4 0 4 0 2 - 2 4
6.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
8.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Годой Крус
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Ланус
 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Платенсе
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Бельграно Lucas Passerini 4
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 3
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 3
Ланус Juan Caceres 2 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Juan Barinaga получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Alejandro Rebola получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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