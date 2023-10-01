  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Второй тайм: 66'
Атлетико Минейро
0'
1
Keiller
40
Ромуло
21
Igor
Gomes
22
Nicolas
Hernandez2
29
Далберт
Эстеван
23
Gabriel
Paulista
VIII
17
Кампаньяро
Густаво
8
Энрике
Бруно
42
Gabriel
Barros
45
Lucca
9
Адриано
Луис
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Батталья
Родриго
38
Педриньо
II
7
Халк
Живанилдо
9
Павон
Кристиан
10
Паулиньо
Жозе
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.76

Среднее время на гол

58
117

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.12
José Maurisio3 3 0.12
Адриано Луис 2 0.08
Джонни 2 0.08
Де Пена Карлос 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Jean Dias 1 0.04
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Энрике Бруно 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 10 0.4
Халк Живанилдо 7 (2) 0.28
Павон Кристиан 3 (1) 0.12
Hyoran 2 0.08
Варгас Эдуардо 1 0.04
Кардек Алан 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Сарачо Федерико 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 8 1
Де Пена Карлос 4 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Nicolas Hernandez2 5 0
Matheus Dias 5 0
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Валенсия Эннер 2 0
Lucca 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Мальо Уго 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 8 1
Саравия Ренсо 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Батталья Родриго 6 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Павон Кристиан 6 0
Отавио II 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Эверсон 4 0
Hyoran 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Эдуардо Коудет 3 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

5
13
Интернасьонал Порту Алегре
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Атлетико Минейро
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
8%
3
27%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
1
11%
4
27%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
2
10%
7
27%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
5
24%
6
23%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
19%
5
25%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
6
23%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
6
6
18
1.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
5.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
8.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
9.
Атлетико Минейро
 0:0 25 10 8 7 27 - 19 38
10.
Сан-Паулу
 25 9 7 9 31 - 27 34
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Коринтианс
 25 7 9 9 29 - 31 30
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 25 7 9 9 20 - 27 30
14.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
15.
Васко да Гама
 24 7 5 12 26 - 34 26
16.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
17.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
18.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
19.
Америка Минейро
 24 4 5 15 26 - 50 17
20.
Коритиба Парана
 24 3 5 16 25 - 53 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
7.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 0:0 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 5 4 3 12 - 10 19
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
18.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Атлетико Минейро
 0:0 13 4 5 4 12 - 9 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Васко да Гама
 12 2 4 6 11 - 19 10
14.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
15.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Атлетико Минейро
3.65
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3.05
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3.75
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