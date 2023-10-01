Тур: 25.
0:2
Конец матча
0'
0:1
73' ГолХалк Живанилдо
78' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
78' Желтая карточкаIgor Gomes
0:2
81' ГолIgor Gomes
90' Красная карточкаМальо Уго
90'+11
Ход матча
46'
73'
0:1
78'
78'
79'
81'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Keiller
40
Ромуло
21
Igor
Gomes
45
Lucca
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоЗащитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Патрик АланНападающий
-
38 Jean Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
47.1%
14.7%
38.2%
16 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.76
Среднее время на гол
58
117
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.12
|José Maurisio3
|3
|0.12
|Адриано Луис
|2
|0.08
|Джонни
|2
|0.08
|Де Пена Карлос
|2
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.08
|Jean Dias
|1
|0.04
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.04
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Alexandre Zurawski
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Lucca
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|10
|0.4
|Халк Живанилдо
|8 (2)
|0.32
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.12
|Hyoran
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|8
|1
|Де Пена Карлос
|4
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Nicolas Hernandez2
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Lucca
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|8
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Отавио II
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Эдуардо Коудет
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
5
13
Интернасьонал Порту Алегре
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
8%
3
23%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
1
11%
4
27%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Забито
21
28
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
2
10%
7
25%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
5
24%
7
25%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
18%
5
25%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
5
18%
4
20%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
7
25%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
57
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
196
619
817
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8