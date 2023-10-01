  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Крузейро
1:1
Второй тайм: 90+'
Америка Минейро
0'
18' Желтая карточка
Бургос Эстебан
1:0
21' Гол
Castan da Silva Luciano
1:1
28' Гол
Martin Nicolas Benitez
31' Желтая карточка
Jussa
38' Желтая карточка
Уэсли Лопес
90' Желтая карточка
Ale
90' Красная карточка
Fernando Henrique
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
11
Уэсли
Лопес
7
Витал
Матеус
10
Nikao
19
Артур
Гомес
VIII
93
Агирре
Вашингтон
26
Бургос
Эстебан
22
Авелар
Данило
45
Potigar
30
Nicolas
Vichiatto
75
Родригиньо
Кабрал
8
Juninho
IX
16
Ale
10
Martin
Nicolas
Benitez
29
Габриэл
Педро
17
Gonzalo
Mastriani
Крузейро
4-2-3-1
Америка Минейро
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Америка Минейро

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:4
М
2:1
М
0:2
М
1:0
М
0:2
М
3:1
М
1:2
М
1:0
СB
1:2
СB
1:2
М
1:1
М
3:0
М
2:3
М
0:0
СA
1:2
СA
3:1
М
1:0
М1
2:0
М1
1:1
М1
0:1
СA
0:2
СA
1:1
М1
0:0
М1
2:0
М1
1:1
М1
0:2
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Среднее время на гол

83
67

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.04
1.14

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

86
78

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 4 0.16
Уэсли Лопес 4 0.16
Gilberto IV 3 0.12
Хавьер Марлон 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Castan da Silva Luciano 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Azevedo 4 0.16
Gonzalo Mastriani 4 0.16
Juninho IX 3 0.12
Авелар Данило 3 (1) 0.12
Aloisio Santos 3 (2) 0.12
Rodrigo Varanda 2 0.08
Everaldo 1 0.04
Martin Nicolas Benitez 1 0.04
Родригиньо Кабрал 1 0.04
Renato Marques 1 0.04
Nicolas Vichiatto 1 0.04
Ale 1 0.04
Веллингтон Паулиста 1 0.04
Breno Cascardo 1 0.04
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Marlon VII 0 0
Mateus Henrique 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Jussa 6 0
Уэсли Лопес 5 0
Хавьер Марлон 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Wallisson 3 0
Machado 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майдана Яго 5 1
Eder 2 5 1
Everaldo 6 0
Felipe Azevedo 3 1
Авелар Данило 3 1
Марсиньо Силва 4 0
Juninho IX 4 0
Бургос Эстебан 2 1
Martin Nicolas Benitez 3 0
Aloisio Santos 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Lucas Kal 3 0
Gonzalo Mastriani 1 1
Daniel Borges 1 1
Ale 2 0
Renato Marques 2 0
Javier Mendez III 2 0
Paulo1 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Родригиньо Кабрал 1 0
Nino Paraiba 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Breno Cascardo 1 0
Mateus Henrique 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
14
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Америка Минейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

17
10
Крузейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Америка Минейро
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
0
0%
4
29%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

9
26
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
11%
2
8%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
2
22%
7
27%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
22%
5
19%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
5
36%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
5
38%
7
32%
76-90

Забито

22
28
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
13 Не забивали 7
3
14%
6
21%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
7
32%
4
14%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Пропущено

22
48
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 22
1
5%
3
6%
1-15
4
18%
7
15%
16-30
4
18%
10
21%
31-45
3
14%
8
17%
46-60
3
14%
8
17%
61-75
7
32%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0
Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0
Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2

Результаты матчей

Крузейро
Америка Минейро

Точный счет

0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
4 раза 36%
2:2
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
8
5
1
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
4
7
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
17
7
6
18
1.5
9
15
4
20
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
5.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 25 9 7 9 31 - 27 34
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Крузейро
 1:1 25 7 9 9 24 - 22 30
13.
Коринтианс
 25 7 9 9 29 - 31 30
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 7 8 10 20 - 29 29
15.
Сантос
 4:1 25 7 6 12 27 - 41 27
16.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
17.
Васко да Гама
 1:4 25 7 5 13 27 - 38 26
18.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
19.
Америка Минейро
 1:1 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 2:0 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 13 8 4 1 24 - 14 28
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
7.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Сантос
 4:1 13 5 5 3 22 - 19 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 3 4 12 - 12 18
14.
Васко да Гама
 1:4 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
18.
Крузейро
 1:1 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 1:1 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 2:0 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
5.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 1:1 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Васко да Гама
 1:4 13 2 4 7 12 - 23 10
14.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
15.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 4:1 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Америка Минейро
 1:1 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 2:0 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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