Тур: 25.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБургос Эстебан
1:0
21' ГолCastan da Silva Luciano
1:1
28' ГолMartin Nicolas Benitez
31' Желтая карточкаJussa
38' Желтая карточкаУэсли Лопес
80' Желтая карточкаНасименто Бруно III
80' Желтая карточкаJavier Mendez III
90' Желтая карточкаAle
90' Красная карточкаFernando Henrique
90'+8
Ход матча
18'
21'
1:0
28'
31'
38'
51'
71'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
10
Nikao
45
Potigar
16
Ale
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 Каики IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Gilberto IV
-
20 _Ian Luccas
-
23 Machado
-
-
-
Главный тренер: Ze Ricardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Касарес ХуанПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Eder 2
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Крузейро
Америка Минейро
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.08
1.33
Среднее время на гол
83
67
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.04
1.14
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
86
78
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|4
|0.16
|Уэсли Лопес
|4
|0.16
|Gilberto IV
|3
|0.12
|Хавьер Марлон
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Azevedo
|4
|0.16
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.16
|Juninho IX
|3
|0.12
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.12
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.12
|Rodrigo Varanda
|2
|0.08
|Everaldo
|1
|0.04
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.04
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.04
|Renato Marques
|1
|0.04
|Nicolas Vichiatto
|1
|0.04
|Ale
|1
|0.04
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.04
|Breno Cascardo
|1
|0.04
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
|Mateus Henrique
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Jussa
|6
|0
|Уэсли Лопес
|5
|0
|Хавьер Марлон
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Насименто Бруно III
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майдана Яго
|5
|1
|Eder 2
|5
|1
|Everaldo
|6
|0
|Felipe Azevedo
|3
|1
|Авелар Данило
|3
|1
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Juninho IX
|4
|0
|Бургос Эстебан
|2
|1
|Ale
|3
|0
|Martin Nicolas Benitez
|3
|0
|Aloisio Santos
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|1
|Daniel Borges
|1
|1
|Renato Marques
|2
|0
|Paulo1
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Breno Cascardo
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
15
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Америка Минейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
17
10
Крузейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Америка Минейро
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
10
27
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
10%
2
7%
1-15
3
30%
5
19%
16-30
2
20%
7
26%
31-45
2
20%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
20%
5
19%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
5
36%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
5
38%
7
32%
76-90
Забито
23
29
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 7
3
13%
6
21%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
7
30%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
6
26%
7
24%
76-90
Пропущено
23
49
10 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 23
1
4%
3
6%
1-15
5
22%
8
16%
16-30
4
17%
10
20%
31-45
3
13%
8
16%
46-60
3
13%
8
16%
61-75
7
30%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0
Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0
Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2
Результаты матчей
Крузейро
Америка Минейро
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
4 раза 33%
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
85
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
48
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
187
619
916
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|3
|5
|39 - 15
|51
|2.
|1:1
|25
|12
|9
|4
|39 - 19
|45
|3.
|25
|13
|5
|7
|40 - 32
|44
|4.
|25
|12
|7
|6
|37 - 30
|43
|5.
|1:1
|25
|11
|10
|4
|34 - 22
|43
|6.
|25
|12
|5
|8
|34 - 29
|41
|7.
|25
|11
|7
|7
|29 - 19
|40
|8.
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|9.
|25
|11
|6
|8
|30 - 24
|39
|10.
|25
|9
|7
|9
|31 - 27
|34
|11.
|25
|9
|5
|11
|26 - 30
|32
|12.
|25
|7
|9
|9
|24 - 22
|30
|13.
|25
|7
|9
|9
|29 - 31
|30
|14.
|25
|7
|8
|10
|20 - 29
|29
|15.
|25
|7
|6
|12
|27 - 41
|27
|16.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|17.
|25
|7
|5
|13
|27 - 38
|26
|18.
|25
|6
|7
|12
|28 - 34
|25
|19.
|25
|4
|6
|15
|27 - 51
|18
|20.
|25
|4
|5
|16
|27 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|6.
|1:1
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|7.
|1:1
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|12
|6
|3
|3
|15 - 10
|21
|11.
|12
|5
|6
|1
|19 - 12
|21
|12.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|13.
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|14.
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|17.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|20.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|3.
|1:1
|14
|4
|7
|3
|20 - 11
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|5.
|1:1
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|10.
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|13.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|12
|0
|5
|7
|14 - 28
|5
|20.
|13
|1
|2
|10
|13 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|11 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8