  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Крузейро
1:1
Конец матча
Америка Минейро
0'
18' Желтая карточка
Бургос Эстебан
1:0
21' Гол
Castan da Silva Luciano
1:1
28' Гол
Martin Nicolas Benitez
31' Желтая карточка
Jussa
38' Желтая карточка
Уэсли Лопес
80' Желтая карточка
Насименто Бруно III
80' Желтая карточка
Javier Mendez III
90' Желтая карточка
Ale
90' Красная карточка
Fernando Henrique
90'+8
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
11
Уэсли
Лопес
7
Витал
Матеус
10
Nikao
19
Артур
Гомес
VIII
93
Агирре
Вашингтон
26
Бургос
Эстебан
22
Авелар
Данило
45
Potigar
30
Nicolas
Vichiatto
75
Родригиньо
Кабрал
8
Juninho
IX
16
Ale
10
Martin
Nicolas
Benitez
29
Габриэл
Педро
17
Gonzalo
Mastriani
Крузейро
4-2-3-1
Америка Минейро
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Америка Минейро

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:4
М
2:1
М
0:2
М
1:0
М
0:2
М
3:1
М
1:2
М
1:0
СB
1:2
СB
1:2
М
1:1
М
3:0
М
2:3
М
0:0
СA
1:2
СA
3:1
М
1:0
М1
2:0
М1
1:1
М1
0:1
СA
0:2
СA
1:1
М1
0:0
М1
2:0
М1
1:1
М1
0:2
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Среднее время на гол

83
67

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.04
1.14

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

86
78

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 4 0.16
Уэсли Лопес 4 0.16
Gilberto IV 3 0.12
Хавьер Марлон 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Castan da Silva Luciano 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Azevedo 4 0.16
Gonzalo Mastriani 4 0.16
Juninho IX 3 0.12
Авелар Данило 3 (1) 0.12
Aloisio Santos 3 (2) 0.12
Rodrigo Varanda 2 0.08
Everaldo 1 0.04
Martin Nicolas Benitez 1 0.04
Родригиньо Кабрал 1 0.04
Renato Marques 1 0.04
Nicolas Vichiatto 1 0.04
Ale 1 0.04
Веллингтон Паулиста 1 0.04
Breno Cascardo 1 0.04
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Marlon VII 0 0
Mateus Henrique 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Jussa 6 0
Уэсли Лопес 5 0
Хавьер Марлон 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Насименто Бруно III 3 0
Wallisson 3 0
Machado 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Fernando Henrique 0 1
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майдана Яго 5 1
Eder 2 5 1
Everaldo 6 0
Felipe Azevedo 3 1
Авелар Данило 3 1
Марсиньо Силва 4 0
Juninho IX 4 0
Бургос Эстебан 2 1
Ale 3 0
Martin Nicolas Benitez 3 0
Aloisio Santos 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Lucas Kal 3 0
Javier Mendez III 3 0
Gonzalo Mastriani 1 1
Daniel Borges 1 1
Renato Marques 2 0
Paulo1 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Родригиньо Кабрал 1 0
Nino Paraiba 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Breno Cascardo 1 0
Mateus Henrique 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Америка Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
15
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Америка Минейро
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

17
10
Крузейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Америка Минейро
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
27
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
10%
2
7%
1-15
3
30%
5
19%
16-30
2
20%
7
26%
31-45
2
20%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
5
36%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
5
38%
7
32%
76-90

Забито

23
29
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 7
3
13%
6
21%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
7
30%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
22%
3
10%
61-75
6
26%
7
24%
76-90

Пропущено

23
49
10 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 23
1
4%
3
6%
1-15
5
22%
8
16%
16-30
4
17%
10
20%
31-45
3
13%
8
16%
46-60
3
13%
8
16%
61-75
7
30%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0
Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0
Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2

Результаты матчей

Крузейро
Америка Минейро

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
4 раза 33%
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
18
7
6
19
1.5
9
16
4
21
2.5
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 25 12 9 4 39 - 19 45
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
5.
Ред Булл Брагантино
 1:1 25 11 10 4 34 - 22 43
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 25 9 7 9 31 - 27 34
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
13.
Коринтианс
 25 7 9 9 29 - 31 30
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 7 8 10 20 - 29 29
15.
Сантос
 25 7 6 12 27 - 41 27
16.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
17.
Васко да Гама
 25 7 5 13 27 - 38 26
18.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
19.
Америка Минейро
 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 11 8 2 1 19 - 8 26
7.
Ред Булл Брагантино
 1:1 13 7 5 1 20 - 8 26
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 3 4 12 - 12 18
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 14 4 7 3 20 - 11 19
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
5.
Ред Булл Брагантино
 1:1 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
14.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
15.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Америка Минейро
 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Fernando Henrique увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 93'
    Fernando Henrique получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Але получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Марлон уходит с поля. Каики II выходит вместо него
  • 84'
    Никао уходит с поля. Витор Пауло выходит вместо него
  • 84'
    Жусса уходит с поля. Fernando Henrique выходит вместо него
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    • 46'
      Мартин Бенитес уходит с поля. Breno Cascardo выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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