  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Ред Булл Брагантино
1:1
Второй тайм: 86'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
15' Гол
Endrick
43' Желтая карточка
Vanderlan
1:1
61' Пенальти
Саша Эдуардо
75' Желтая карточка
Силва Адерлан
76' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
42
Ломба
Марсело
32
Gustavo
Garcia
13
Луан
Гарсия
IV
34
Kaiky
Naves
6
Vanderlan
35
Фабиньо
Энрике
27
Richard
Rios
31
Luis
Guilherme
40
Жонатан
Луис
19
Лопес
Брено
9
Endrick
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

26 матчей

11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

3.8%
50%
46.2%
1 победа 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
ПА
2:0
СA
2:2
СA
2:0
ПА
2:1
ПА
1:1
СA
2:4
СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
П
1:0
ПА
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.57

Среднее время на гол

72
157

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.71
2.08

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 7 (1) 0.28
Борбас Тиаго 6 0.24
Витиньо Витор V 2 0.08
Брунинью Филипе 2 0.08
Капишаба Жуниньо 2 0.08
Henry Mosquera 2 0.08
Helio Junio 2 0.08
Винисиос Маркос 2 0.08
Эвангелиста Лукас 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Густавиньо 1 0.04
Сантос Эдуардо 1 0.04
Алеррандро 1 0.04
Кандидо Луан 1 0.04
Да Силва Джадсом 1 0.04
_Talisson 1 0.04
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 7 (1) 0.28
Гимарайнс Артур 5 0.2
Endrick 5 0.2
Рони III 4 0.16
Дуду X 3 0.12
Лопес Брено 2 0.08
Менино Габриэль 2 0.08
Лопес Хосе Мануэль 2 0.08
Мурило Серкейра 2 0.08
Richard Rios 2 0.08
Майке Роша 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Наварро Рафа 1 0.04
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 8 0
Витиньо Витор V 7 0
Да Силва Джадсом 6 0
Борбас Тиаго 6 0
Силва Адерлан 4 1
Швенгбер Клейтон 4 1
Фернандес Матеус 5 0
Саша Эдуардо 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Helio Junio 3 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Абел Феррейра 5 1
Майке Роша 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Мурило Серкейра 3 1
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Вейга Рафаэль 4 0
Vanderlan 4 0
Жонатан Луис 3 0
Луан Гарсия IV 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Вевертон Перейра 2 0
Endrick 2 0
Richard Rios 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Кевин IV 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6
Ред Булл Брагантино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

13
20
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
7
39%
2
11%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
7%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

32
38
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
9
28%
4
11%
31-45
5
16%
5
13%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
8
25%
10
26%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
6
33%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
8
4
1.5
5
6
1
11
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
6
7
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
6
11
13
1.5
11
13
3
21
2.5
5
19
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 25 12 9 4 39 - 19 45
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
5.
Ред Булл Брагантино
 1:1 25 11 10 4 34 - 22 43
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 25 9 7 9 31 - 27 34
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
13.
Коринтианс
 25 7 9 9 29 - 31 30
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 7 8 10 20 - 29 29
15.
Сантос
 25 7 6 12 27 - 41 27
16.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
17.
Васко да Гама
 25 7 5 13 27 - 38 26
18.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
19.
Америка Минейро
 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 11 8 2 1 19 - 8 26
7.
Ред Булл Брагантино
 1:1 13 7 5 1 20 - 8 26
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 3 4 12 - 12 18
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:1 14 4 7 3 20 - 11 19
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
5.
Ред Булл Брагантино
 1:1 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
14.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
15.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Америка Минейро
 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Vanderlan получил желтую карточку от судьи
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    • 15'
      Жонатан Луис сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Endrick бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Ред Булл Брагантино
    Ничья
    Палмейрас Сан-Паулу
    3.80
    3.80
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    9.00
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