Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолEndrick
43' Желтая карточкаVanderlan
1:1
61' ПенальтиСаша Эдуардо
75' Желтая карточкаСилва Адерлан
76' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
2:1
90' ГолРамирес Эрик
90' Желтая карточкаШвенгбер Клейтон
90' Желтая карточкаБорбас Тиаго
90' Желтая карточкаЛуан Гарсия
90'+10
Ход матча
15'
0:1
43'
61'
1:1
75'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
34
Kaiky
Naves
27
Richard
Rios
40
Жонатан
Луис
19
Лопес
Брено
9
Endrick
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
9 EndrickНападающий
- Запасные игроки
-
51 КайкеВратарь
-
33 Мичел МадераЗащитник
-
45 ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Ian Custodio
-
37 Кевин IV
-
47 Kauan Santos
-
57 Edney
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
26 матчей
11.5%
11.5%
77%
3 победы 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
3.8%
50%
46.2%
1 победа 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.57
Среднее время на гол
72
157
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.71
2.08
Среднее время на гол
52
43
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|7 (1)
|0.28
|Борбас Тиаго
|6
|0.24
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Брунинью Филипе
|2
|0.08
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.08
|Henry Mosquera
|2
|0.08
|Helio Junio
|2
|0.08
|Винисиос Маркос
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.04
|Рамирес Эрик II
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Густавиньо
|1
|0.04
|Сантос Эдуардо
|1
|0.04
|Алеррандро
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1
|0.04
|Да Силва Джадсом
|1
|0.04
|_Talisson
|1
|0.04
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|7 (1)
|0.28
|Гимарайнс Артур
|5
|0.2
|Endrick
|5
|0.2
|Рони III
|4
|0.16
|Дуду X
|3
|0.12
|Лопес Брено
|2
|0.08
|Менино Габриэль
|2
|0.08
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.08
|Мурило Серкейра
|2
|0.08
|Richard Rios
|2
|0.08
|Майке Роша
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Наварро Рафа
|1
|0.04
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|8
|0
|Витиньо Витор V
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Швенгбер Клейтон
|5
|1
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Силва Адерлан
|4
|1
|Фернандес Матеус
|5
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Майке Роша
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Мурило Серкейра
|3
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Луан Гарсия IV
|4
|0
|Вейга Рафаэль
|4
|0
|Vanderlan
|4
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Richard Rios
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Ред Булл Брагантино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
13
20
Ред Булл Брагантино
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
7
35%
2
11%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
33%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
7%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
34
39
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
2
6%
5
13%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
9
26%
4
10%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
5
15%
8
21%
61-75
9
26%
10
26%
76-90
Пропущено
23
20
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
6
30%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
101
94
56
112
38
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
95
39
68
210
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1213
1114
322
520
124
322
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|11 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8