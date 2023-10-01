Тур: 25.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
12' Желтая карточкаКака II
1:0
14' ГолЛуис Виктор
39' Желтая карточкаМорено Марселино
2:0
45' ГолСлимани Ислам
52' Желтая карточкаКаноббио Агустин
57' Желтая карточкаДиого Санто
82' Желтая карточкаTomas Cuello
88' Желтая карточкаThiago Heleno
Ход матча
12'
14'
1:0
39'
45'
52'
57'
59'
77'
82'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Натанаэл
26
Луис
Виктор
18
Диого
Санто
33
Перес
Бруно
25
Кака
II
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диого СантоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
2 ХейнерЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
87 Даниелзиньо
-
28 Tomas Cuello
-
35 Romulo Cruz
-
17 Hugo Moura
-
-
60 Ataide
-
54 Chiqueti
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коритиба Парана
Атлетико Паранаэнсе
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
84.2%
6 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед
41 матч
31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
14.6%
75.6%
9.8%
6 побед 31 ничья 4 победы
Второй тайм
24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.05
0.86
Среднее время на гол
85
104
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.58
Среднее время на гол
66
155
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.22
0.73
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
73
123
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|6 (3)
|0.24
|Alef Manga
|4 (1)
|0.16
|Слимани Ислам
|2
|0.08
|Луис Виктор
|2
|0.08
|Гомес Бруно
|2
|0.08
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0.08
|Sebastian Gomez2
|2
|0.08
|Морено Марселино
|1
|0.04
|Диого Санто
|1
|0.04
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|Ze Roberto III
|1
|0.04
|Андрей
|1
|0.04
|Edu Goncalvec1
|1
|0.04
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Matheus Bianqui
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.44
|Christian Cardoso
|4
|0.16
|Витор Буэно
|3 (3)
|0.12
|Pablo I
|3
|0.12
|Erick2
|3
|0.12
|Сантана Алекс
|3
|0.12
|Каноббио Агустин
|2
|0.08
|Виллиан Сикейра
|2
|0.08
|Кака II
|2
|0.08
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|9
|0
|Гомес Бруно
|5
|1
|Кушчевич Бенхамин
|5
|0
|Henrique XIV
|5
|0
|Matheus Bianqui
|5
|0
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Луис Виктор
|4
|0
|Jamerson
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Thiago Dombroski
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Thiago Kosloski
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Виллиан Фариас
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Хейнер
|2
|0
|Диого Санто
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|7
|0
|Thiago Heleno
|6
|0
|Витор Буэно
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Сантана Алекс
|4
|1
|Фернандиньо XII
|4
|1
|Erick2
|5
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Hugo Moura
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Кака II
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Атлетико Паранаэнсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Коритиба Парана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Атлетико Паранаэнсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
34
2
Упущенные победы
3
23
Коритиба Парана
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Атлетико Паранаэнсе
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
17% (4)
63% (15)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
35
2
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
33%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
7
54%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
7
29%
29%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
9
38%
76-90
Пропущено
36
14
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
11%
3
21%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
9
25%
3
21%
31-45
9
25%
2
14%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
5
14%
3
21%
76-90
Забито
25
37
16 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
5
20%
3
8%
1-15
5
20%
5
14%
16-30
6
24%
8
22%
31-45
2
8%
3
8%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
4
16%
15
41%
76-90
Пропущено
53
27
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
6
11%
5
19%
1-15
4
8%
4
15%
16-30
13
25%
3
11%
31-45
10
19%
3
11%
46-60
9
17%
2
7%
61-75
11
21%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Результаты матчей
Коритиба Парана
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
3:1
4 раза 31%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
94
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
83
211
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
213
618
1311
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|3
|5
|39 - 15
|51
|2.
|24
|12
|8
|4
|38 - 18
|44
|3.
|25
|13
|5
|7
|40 - 32
|44
|4.
|25
|12
|7
|6
|37 - 30
|43
|5.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|6.
|25
|12
|5
|8
|34 - 29
|41
|7.
|25
|11
|7
|7
|29 - 19
|40
|8.
|0:2
|25
|11
|7
|7
|37 - 29
|40
|9.
|25
|11
|6
|8
|30 - 24
|39
|10.
|25
|9
|7
|9
|31 - 27
|34
|11.
|25
|9
|5
|11
|26 - 30
|32
|12.
|1:1
|25
|7
|9
|9
|24 - 22
|30
|13.
|25
|7
|9
|9
|29 - 31
|30
|14.
|25
|7
|8
|10
|20 - 29
|29
|15.
|4:1
|25
|7
|6
|12
|27 - 41
|27
|16.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|17.
|1:4
|25
|7
|5
|13
|27 - 38
|26
|18.
|25
|6
|7
|12
|28 - 34
|25
|19.
|1:1
|25
|4
|6
|15
|27 - 51
|18
|20.
|2:0
|25
|4
|5
|16
|27 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|0:2
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|6.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|12
|6
|3
|3
|15 - 10
|21
|11.
|12
|5
|6
|1
|19 - 12
|21
|12.
|4:1
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|13.
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|14.
|1:4
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|17.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|18.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|1:1
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|20.
|2:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|4.
|13
|4
|6
|3
|19 - 10
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|6.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|10.
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|13.
|1:4
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|17.
|4:1
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|1:1
|12
|0
|5
|7
|14 - 28
|5
|20.
|2:0
|13
|1
|2
|10
|13 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|11 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8