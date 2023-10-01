  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Коритиба Парана
2:0
Второй тайм: 90+'
Атлетико Паранаэнсе
0'
12' Желтая карточка
Кака II
1:0
14' Гол
Луис Виктор
39' Желтая карточка
Морено Марселино
2:0
45' Гол
Слимани Ислам
52' Желтая карточка
Каноббио Агустин
57' Желтая карточка
Диого Санто
82' Желтая карточка
Tomas Cuello
88' Желтая карточка
Thiago Heleno
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
3
Henrique
XIV
13
Кушчевич
Бенхамин
26
Луис
Виктор
8
Виллиан
Фариас
17
Matheus
Bianqui
10
Морено
Марселино
19
Sebastian
Gomez2
9
Слимани
Ислам
18
Диого
Санто
1
Bento
Krepski
33
Перес
Бруно
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
10
Bruno
Zapelli
80
Сантана
Алекс
14
Каноббио
Агустин
11
Виллиан
Сикейра
Коритиба Парана
4-4-2
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1

История личных встреч

Коритиба Парана
Атлетико Паранаэнсе

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
84.2%
6 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед

41 матч

31.7%
26.8%
41.5%
13 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

14.6%
75.6%
9.8%
6 побед 31 ничья 4 победы

Второй тайм

24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

СA
3:2
П
1:1
СA
1:0
СA
0:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
П
2:1
СA
0:0
СA
1:0
П
1:2
П
1:0
П
4:0
P2S
1:1
П1ЙГЭ
1:2
PCF
2:0
PCF
1:0
П1ЙГЭ
0:1
СA
1:1
СA
1:0
ПДП
0:0
ПДП
0:3
ПДП
2:0
СA
2:0
СA
1:0
ПДП
0:2
ПДП
3:0
ПДП
0:2
СA
2:0
СA
2:2
ПДП
2:0
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.05
0.86

Среднее время на гол

85
104

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.58

Среднее время на гол

66
155

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.22
0.73

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

73
123

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 6 (3) 0.24
Alef Manga 4 (1) 0.16
Слимани Ислам 2 0.08
Луис Виктор 2 0.08
Гомес Бруно 2 0.08
Кушчевич Бенхамин 2 0.08
Sebastian Gomez2 2 0.08
Морено Марселино 1 0.04
Диого Санто 1 0.04
Бошилья Габриэл 1 0.04
Ze Roberto III 1 0.04
Андрей 1 0.04
Edu Goncalvec1 1 0.04
Габриэл Васконселлос 0 0
Matheus Bianqui 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.44
Christian Cardoso 4 0.16
Витор Буэно 3 (3) 0.12
Pablo I 3 0.12
Erick2 3 0.12
Сантана Алекс 3 0.12
Каноббио Агустин 2 0.08
Виллиан Сикейра 2 0.08
Кака II 2 0.08
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Bruno Zapelli 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 9 0
Гомес Бруно 5 1
Кушчевич Бенхамин 5 0
Henrique XIV 5 0
Matheus Bianqui 5 0
Ze Roberto III 3 1
Андрей 4 0
Луис Виктор 4 0
Jamerson 4 0
Натанаэл 4 0
Виана Бруно 4 0
Thiago Dombroski 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Морено Марселино 3 0
Alef Manga 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Thiago Kosloski 1 1
Урсо Жуниор 2 0
Виллиан Фариас 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Хейнер 2 0
Диого Санто 1 0
Самарис Андреас 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Reynaldo2 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 7 0
Thiago Heleno 6 0
Витор Буэно 6 0
Роке Витор 6 0
Сантана Алекс 4 1
Фернандиньо XII 4 1
Erick2 5 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Кака II 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Tomas Cuello 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Lucas Esquivel 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Атлетико Паранаэнсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Коритиба Парана
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Атлетико Паранаэнсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

34
2

Упущенные победы

3
23
Коритиба Парана
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Атлетико Паранаэнсе
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
17% (4)
63% (15)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

35
2

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
33%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
7
54%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
3
23%
7
29%
29%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
9
38%
76-90

Пропущено

36
14
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
11%
3
21%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
9
25%
3
21%
31-45
9
25%
2
14%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
5
14%
3
21%
76-90

Забито

25
37
16 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
5
20%
3
8%
1-15
5
20%
5
14%
16-30
6
24%
8
22%
31-45
2
8%
3
8%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
4
16%
15
41%
76-90

Пропущено

53
27
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
6
11%
5
19%
1-15
4
8%
4
15%
16-30
13
25%
3
11%
31-45
10
19%
3
11%
46-60
9
17%
2
7%
61-75
11
21%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2

Результаты матчей

Коритиба Парана
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

3:1
4 раза 31%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
4
1
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
11
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
13
11
1
23
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
5.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 25 9 7 9 31 - 27 34
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Крузейро
 1:1 25 7 9 9 24 - 22 30
13.
Коринтианс
 25 7 9 9 29 - 31 30
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 7 8 10 20 - 29 29
15.
Сантос
 4:1 25 7 6 12 27 - 41 27
16.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
17.
Васко да Гама
 1:4 25 7 5 13 27 - 38 26
18.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
19.
Америка Минейро
 1:1 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 2:0 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 13 8 4 1 24 - 14 28
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
7.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Сантос
 4:1 13 5 5 3 22 - 19 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 3 4 12 - 12 18
14.
Васко да Гама
 1:4 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
18.
Крузейро
 1:1 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 1:1 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 2:0 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
5.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 1:1 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Васко да Гама
 1:4 13 2 4 7 12 - 23 10
14.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
15.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 4:1 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Америка Минейро
 1:1 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 2:0 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Морено Марселино сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Слимани Ислам бьет в цель!
    • 39'
      Морено Марселино получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Луис Виктор бьет в цель!
    • 12'
      Кака II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Коритиба Парана.
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    Коритиба Парана
    Ничья
    Атлетико Паранаэнсе
    3.40
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    99.20
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