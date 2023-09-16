Тур: 5. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
0:1
3' ГолБоррелли Дженнаро
0:1
16' Не забитый пенальтиНовакович Андрия
17' Желтая карточкаMatteo Battistini
24' Желтая карточкаФарес Мохамед
34' Желтая карточкаКрочата Джованни
48' Желтая карточкаМарроне Лука
0:2
63' ГолБьянки Флавио
86' Желтая карточкаГалацци Николас
0:2
90' Не забитый пенальтиЭусепи Умберто
90'+8
Ход матча
3'
16'
0:1
24'
34'
48'
63'
0:2
86'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
375 Количество передач 269
-
59 Владение мячом, % 41
34
Марроне
Лука
27
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Luciano Foschi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эусепи Умберто
|1
|0.5
|Новакович Андрия
|1
|0.5
|Alessandro Caporale
|1
|0.5
|Лепоре Франко
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.5
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.5
|Бьянки Флавио
|1
|0.5
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|2
|0
|Марроне Лука
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Фарес Мохамед
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лекко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2
Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0 Тренто - Лекко 2:0 Лекко - Арциньяно 2:1
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4
Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0
Результаты матчей
Лекко
Брешия
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лекко
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|11.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|2:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|5 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3