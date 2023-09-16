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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Лекко
0:2
Конец матча
Брешия
0'
0:1
3' Гол
Боррелли Дженнаро
0:1
16' Не забитый пенальти
Новакович Андрия
17' Желтая карточка
Matteo Battistini
24' Желтая карточка
Фарес Мохамед
34' Желтая карточка
Крочата Джованни
48' Желтая карточка
Марроне Лука
0:2
63' Гол
Бьянки Флавио
86' Желтая карточка
Галацци Николас
0:2
90' Не забитый пенальти
Эусепи Умберто
90'+8
1
Мельграти
Рикардо
13
Matteo
Battistini
34
Марроне
Лука
6
Alessandro
Bianconi
7
Luca
Giudici
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
32
Лепоре
Франко
73
Lorenzo
Di
Stefano
90
Новакович
Андрия
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
6
Фарес
Мохамед
21
Riccardo
Fogliata
4
Пагера
Фабрицио
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
Лекко
3-5-2
Брешия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эусепи Умберто 1 0.5
Новакович Андрия 1 0.5
Alessandro Caporale 1 0.5
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.5
Боррелли Дженнаро 1 0.5
Бьянки Флавио 1 0.5
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 2 0
Марроне Лука 1 0
Matteo Battistini 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Адорни Давиде 1 0
Фарес Мохамед 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Галацци Николас 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лекко
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2
Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0 Тренто - Лекко 2:0 Лекко - Арциньяно 2:1
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4
Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0

Результаты матчей

Лекко
Брешия

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лекко
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кремонезе
 0:2 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 0:2 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кремонезе
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 2:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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