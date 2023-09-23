Тур: 6. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
31' Желтая карточкаФарес Мохамед
39' Желтая карточкаПагера Фабрицио
64' Желтая карточкаТессманн Таннер
68' Желтая карточкаДзампано Франческо
75' Желтая карточкаБизоли Димитри
90'+5
Ход матча
31'
39'
64'
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 491
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брешия
Венеция
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.33
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.33
|Бьянки Флавио
|1
|0.33
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|3
|0.5
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.33
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.17
|Тессманн Таннер
|1
|0.17
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1
Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1
Результаты матчей
Брешия
Венеция
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брешия
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
42
12
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3