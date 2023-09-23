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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Брешия
0:0
Конец матча
Венеция
0'
31' Желтая карточка
Фарес Мохамед
39' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
64' Желтая карточка
Тессманн Таннер
68' Желтая карточка
Дзампано Франческо
75' Желтая карточка
Бизоли Димитри
90'+5

Ход матча

31'
Фарес Мохамед
 
39'
Пагера Фабрицио
 
62'
 
Йонсен Деннис
Пьерини Николас
64'
 
Тессманн Таннер
67'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Тессманн Таннер
67'
Бесаджо Микеле
Пагера Фабрицио
 
67'
 
Андерсен Магнус
Эллертссон Микаэль-Эгиль
68'
 
Дзампано Франческо
75'
Бизоли Димитри
 
76'
 
Гюткьяр Кристиан
Черышев Денис
76'
 
Кандела Антонио
Дзампано Франческо
80'
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
 
80'
Галацци Николас
Фарес Мохамед
 
85'
Олзер Джакомо
Бьярнасон Биркир
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 396 Количество передач 491
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
6
Фарес
Мохамед
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
29
Боррелли
Дженнаро
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
1
Йоронен
Йессе
7
Дзампано
Франческо
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
21
Черышев
Денис
Брешия
3-4-1-2
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Венеция

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
ТМК
4:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.33
Боррелли Дженнаро 1 0.33
Бьянки Флавио 1 0.33
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 3 0.5
Похьянпало Йоэль 2 0.33
Гюткьяр Кристиан 1 0.17
Тессманн Таннер 1 0.17
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Галацци Николас 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 2 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1
Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1

Результаты матчей

Брешия
Венеция

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брешия
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
2
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
11.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Реджо-Аудаче
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
17.
Специя
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Специя
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Пагера Фабрицио получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Фарес Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брешия 0:0 Венеция онлайн

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