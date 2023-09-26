  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Специя
0:0
Конец матча
Брешия
0'
83' Желтая карточка
Кистана Андреа
89' Желтая карточка
Rachid Kouda
90' Желтая карточка
Бизоли Димитри
90'+6

Ход матча

57'
 
Бесаджо Микеле
Пагера Фабрицио
58'
 
Фарес Мохамед
Бьярнасон Биркир
63'
Эспозито Сальваторе
Экдаль Альбин
 
63'
Rachid Kouda
Журковски Шимон
 
68'
 
Боррелли Дженнаро
Бьянки Флавио
69'
 
Олзер Джакомо
Мончини Габриэле
73'
Антонуччи Мирко
Верде Даниэле
 
73'
Эспозито Франческо
Моро Лука
 
83'
 
Кистана Андреа
84'
 
Riccardo Fogliata
Галацци Николас
84'
Элия Сальваторе
Бандинелли Филиппо
 
89'
Rachid Kouda
 
90'
 
Бизоли Димитри

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 550 Количество передач 424
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
77
Бертола
Николо
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Бандинелли
Филиппо
8
Экдаль
Альбин
17
Журковски
Шимон
29
Кассата
Франческо
99
Верде
Даниэле
24
Моро
Лука
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
23
Галацци
Николас
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
Специя
4-3-1-2
Брешия
3-4-1-2

История личных встреч

Специя
Брешия

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:1
СB
4:4
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
4:1
СB
0:1
СB
0:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:1
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.1
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.33
Реца Аркадиуш 1 0.17
Эспозито Франческо 1 0.17
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Эспозито Сальваторе 0 0
Rachid Kouda 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.25
Боррелли Дженнаро 1 0.25
Бьянки Флавио 1 0.25
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 0
Бандинелли Филиппо 3 0
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Rachid Kouda 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Кистана Андреа 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Галацци Николас 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
Специя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0
Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0
Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0

Результаты матчей

Специя
Брешия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Специя
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
1
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
5.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
12.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
14.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Венеция Похьянпало Йоэль 3
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Специя 0:0 Брешия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     