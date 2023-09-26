Тур: 7. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
83' Желтая карточкаКистана Андреа
89' Желтая карточкаRachid Kouda
90' Желтая карточкаБизоли Димитри
90'+6
Ход матча
83'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
550 Количество передач 424
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Нападающий
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Брешия
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.1
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.61
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.33
|Реца Аркадиуш
|1
|0.17
|Эспозито Франческо
|1
|0.17
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Эспозито Сальваторе
|0
|0
|Rachid Kouda
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.25
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.25
|Бьянки Флавио
|1
|0.25
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|0
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Rachid Kouda
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Специя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0
Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0
Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Результаты матчей
Специя
Брешия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Специя
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
22
15
13
15
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2