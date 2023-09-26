Тур: 3. Стадион: One Call Stadium.
2:2
Итог после пенальти
3
1
0'
4' Желтая карточкаArchie Collins
1:0
5' ПенальтиWill Swan
29' Желтая карточкаРид Люис
1:1
30' ГолКларк-Харрис Джонсон
1:2
47' ГолКларк-Харрис Джонсон
68' Желтая карточкаБерроуз Харрисон
87' Желтая карточкаEphron Mason-Clark
87' Желтая карточкаФлинт Эден
2:2
90' ПенальтиАкинс Лукас
3 1
3:2
4:2
4:2
4:2
4:3
4:3
Ход матча
5'
1:0
29'
30'
47'
61'
68'
87'
90'
2:2
121'
3:2
121'
121'
4:2
121'
4:2
121'
4:2
121'
121'
4:3
121'
4:3
121'
Пен
3:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 16
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
14
Флинт
Эден
24
Брант
Льюис
25
Рид
Люис
15
Aaron
Lewis
10
George
Maris
12
James
Gale
26
Will
Swan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Флинт ЭденЗащитник
-
24 Брант ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рид ЛюисПолузащитник
-
15 Aaron LewisПолузащитник
-
10 George MarisПолузащитник
-
12 James GaleНападающий
-
26 Will SwanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Клаф Найджел
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Киосо ПетерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Поку КвамеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Fynn Talley
-
-
23 Kai Corbett
-
-
15 Zak Sturge
-
-
Главный тренер: Фергюсон Даррен
История личных встреч
Мансфилд Таун
Питерборо Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Мансфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rhys Oates
|2
|0.67
|Акинс Лукас
|2 (2)
|0.67
|Will Swan
|1 (1)
|0.33
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кларк-Харрис Джонсон
|2
|0.67
|Рэнделл Джоэл
|1
|0.33
|David Ajiboye
|1
|0.33
Карточки
Мансфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флинт Эден
|1
|0
|Рид Люис
|1
|0
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Коннелл Чарли
|0
|1
|Ephron Mason-Clark
|1
|0
|Archie Collins
|1
|0
|Берроуз Харрисон
|1
|0
Результаты матчей
Мансфилд Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Мансфилд Таун
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Питерборо Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мансфилд Таун
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мансфилд Таун - Барроу 1:0 Колчестер - Мансфилд Таун 1:1 Аккрингтон - Мансфилд Таун 0:3 Мансфилд Таун - Брэдфорд Сити 0:0
Шеффилд Уэнсдей - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Стокпорт 3:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Мансфилд Таун - Моркам 3:0 Мансфилд Таун - Гримсби 2:0 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 2:4 Олдхэм Атлетик - Мансфилд Таун 0:3 Лонг Итон - Мансфилд Таун 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Мансфилд Таун - Ротерхэм 2:4 Альфретон - Мансфилд Таун 0:4 Ретфорд - Мансфилд Таун 0:8 Колчестер - Мансфилд Таун 0:2 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болтон - Питерборо Юнайтед 1:1 Питерборо Юнайтед - Челтенем 3:0 Питерборо Юнайтед - Лейтон Ориент 1:1 Питерборо Юнайтед - Кембридж Юнайтед 2:0
Портсмут - Питерборо Юнайтед 3:1 Портсмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Питерборо Юнайтед - Дерби 2:4 Нортгемптон - Питерборо Юнайтед 1:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 1:3 Питерборо Юнайтед - Чарльтон 1:0 Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун 1:1 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Бедфорд - Питерборо Юнайтед 1:4 Колчестер - Питерборо Юнайтед 1:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 1:7 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 0:0
Результаты матчей
Мансфилд Таун
Питерборо Юнайтед
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мансфилд Таун
Питерборо Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Мидлсбро
|Макгри Райли
|2 (1)
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1