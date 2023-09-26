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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мансфилд Таун
2:2
Итог после пенальти
3
1
Питерборо Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
Archie Collins
1:0
5' Пенальти
Will Swan
29' Желтая карточка
Рид Люис
1:1
30' Гол
Кларк-Харрис Джонсон
1:2
47' Гол
Кларк-Харрис Джонсон
68' Желтая карточка
Берроуз Харрисон
87' Желтая карточка
Ephron Mason-Clark
87' Желтая карточка
Флинт Эден
2:2
90' Пенальти
Акинс Лукас
3 1
Акинс Лукас
3:2
3:2
Кларк-Харрис Джонсон
Бауэри Джордан
4:2
4:2
Эдвардс Ронни
Флинт Эден
4:2
4:3
Ephron Mason-Clark
Кларк Олли
4:3
4:3
Найт Джош
Кейллор-Данн Дэвис
5:3

Ход матча

4'
 
Archie Collins
5'
Will Swan
1:0
29'
Рид Люис
 
30'
1:1
Кларк-Харрис Джонсон
46'
Бауэри Джордан
Рид Люис
 
47'
1:2
Кларк-Харрис Джонсон
60'
Кларк Олли
George Maris
 
61'
Calum MacDonald2
Карджилл Бэйли
 
61'
Акинс Лукас
Will Swan
 
68'
 
Берроуз Харрисон
74'
 
David Ajiboye
Джонс Рики-Джейд
75'
Кейллор-Данн Дэвис
Уильямс Джордж II
 
87'
 
Ephron Mason-Clark
87'
Флинт Эден
 
89'
 
Zak Sturge
Берроуз Харрисон
89'
 
Jadel Katongo
Поку Кваме
90'
Акинс Лукас
2:2
121'
Акинс Лукас
3:2
121'
3:2
Кларк-Харрис Джонсон
121'
Бауэри Джордан
4:2
121'
4:2
Эдвардс Ронни
121'
Флинт Эден
4:2
121'
4:3
Ephron Mason-Clark
121'
Кларк Олли
4:3
121'
4:3
Найт Джош
121'
Кейллор-Данн Дэвис
5:3
Пен
3:1

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 16
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пим
Кристи
22
Уильямс
Джордж
II
14
Флинт
Эден
24
Брант
Льюис
6
Карджилл
Бэйли
44
Боатенг
Хайрэм
25
Рид
Люис
15
Aaron
Lewis
10
George
Maris
12
James
Gale
26
Will
Swan
1
Билокапич
Николас
30
Киосо
Петер
5
Найт
Джош
4
Эдвардс
Ронни
3
Берроуз
Харрисон
27
Archie
Collins
22
Hector
Kyprianou
11
Поку
Кваме
10
Ephron
Mason-Clark
17
Джонс
Рики-Джейд
9
Кларк-Харрис
Джонсон
Мансфилд Таун
4-3-1-2
Питерборо Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Мансфилд Таун
Питерборо Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Мансфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rhys Oates 2 0.67
Акинс Лукас 2 (2) 0.67
Will Swan 1 (1) 0.33
Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кларк-Харрис Джонсон 2 0.67
Рэнделл Джоэл 1 0.33
David Ajiboye 1 0.33

Карточки

Мансфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флинт Эден 1 0
Рид Люис 1 0
Питерборо Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Коннелл Чарли 0 1
Ephron Mason-Clark 1 0
Archie Collins 1 0
Берроуз Харрисон 1 0

Результаты матчей

Мансфилд Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Питерборо Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Питерборо Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мансфилд Таун
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Питерборо Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мансфилд Таун
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мансфилд Таун - Барроу 1:0 Колчестер - Мансфилд Таун 1:1 Аккрингтон - Мансфилд Таун 0:3 Мансфилд Таун - Брэдфорд Сити 0:0
Шеффилд Уэнсдей - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Стокпорт 3:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Мансфилд Таун - Моркам 3:0 Мансфилд Таун - Гримсби 2:0 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 2:4 Олдхэм Атлетик - Мансфилд Таун 0:3 Лонг Итон - Мансфилд Таун 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Мансфилд Таун - Ротерхэм 2:4 Альфретон - Мансфилд Таун 0:4 Ретфорд - Мансфилд Таун 0:8 Колчестер - Мансфилд Таун 0:2 Мансфилд Таун - Харрогейт 1:2
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болтон - Питерборо Юнайтед 1:1 Питерборо Юнайтед - Челтенем 3:0 Питерборо Юнайтед - Лейтон Ориент 1:1 Питерборо Юнайтед - Кембридж Юнайтед 2:0
Портсмут - Питерборо Юнайтед 3:1 Портсмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Питерборо Юнайтед - Дерби 2:4 Нортгемптон - Питерборо Юнайтед 1:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 1:3 Питерборо Юнайтед - Чарльтон 1:0 Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун 1:1 Рединг - Питерборо Юнайтед 0:1 Питерборо Юнайтед - Бирмингем 3:2 Бедфорд - Питерборо Юнайтед 1:4 Колчестер - Питерборо Юнайтед 1:1 Стамфорд - Питерборо Юнайтед 1:7 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 0:0

Результаты матчей

Мансфилд Таун
Питерборо Юнайтед

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мансфилд Таун
Питерборо Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Мидлсбро Макгри Райли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кларк-Харрис Джонсон не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Акинс Лукас реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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