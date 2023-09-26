Тур: 3. Стадион: Вейл Парк.
0'
6' Желтая карточкаЭнгол Ли
32' Желтая карточкаJoseph Kizzi
1:0
49' ГолJoshua Thomas
56' Желтая карточкаBen Goodliffe
1:1
70' ГолHsham Kasimu
80' Желтая карточкаО’Брайен Эйден
2:1
83' ГолОйо Фунсо
90' Желтая карточкаEthan Chislett
90'+8
Ход матча
6'
32'
49'
1:0
55'
56'
70'
1:1
80'
83'
2:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
16
Джейсон
Лоу
24
Rhys
Walters
19
Мэсси
Гэвин
11
Девайн
Алфи
22
Joseph
Kizzi
18
Перейра
Дион
33
Энгол
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джейсон ЛоуПолузащитник
-
24 Rhys WaltersПолузащитник
-
19 Мэсси ГэвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Девайн АлфиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ойо ФунсоПолузащитник
- Нападающий
-
21 James Plant
-
-
-
-
-
27 Jesse Debrah
-
Главный тренер: Andy Crosby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Joseph KizziЗащитник
-
18 Перейра ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Энгол ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Бузанис ДинВратарь
-
14 Craig DundasЗащитник
-
42 Харт СэмЗащитник
- Нападающий
-
-
29 Hsham Kasimu
-
-
Главный тренер: Matt Gray
История личных встреч
Порт Вейл
Саттон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Порт Вейл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ethan Chislett
|2
|0.67
|Joshua Thomas
|2
|0.67
|Ойо Фунсо
|1
|0.33
|Девайн Алфи
|0
|0
|Rhys Walters
|0
|0
Саттон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О’Брайен Эйден
|1
|0.33
|Harry Smith
|1
|0.33
|Hsham Kasimu
|1
|0.33
|Бьютимен Гарри
|1 (1)
|0.33
Карточки
Порт Вейл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ethan Chislett
|1
|0
Саттон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгол Ли
|1
|0
|О’Брайен Эйден
|1
|0
|Ben Goodliffe
|1
|0
|Joseph Kizzi
|1
|0
Результаты матчей
Порт Вейл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Саттон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Порт Вейл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Саттон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Порт Вейл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Саттон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порт Вейл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кембридж Юнайтед - Порт Вейл 1:1 Порт Вейл - Бёртон 2:3 Порт Вейл - Нортгемптон 1:0 Порт Вейл - Крю Александра 1:0
Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл 1:2 Порт Вейл - Крю Александра 0:0 Порт Вейл - Карлайл 1:0 Чарльтон - Порт Вейл 2:3 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Рединг 1:0 Порт Вейл - Флит Таун 3:2 Барнсли - Порт Вейл 7:0 Донкастер - Порт Вейл 1:0 Порт Вейл - Гримсби 1:1 Ньюкасл Таун - Порт Вейл 0:0 Кидсгроув Атлетик - Порт Вейл 0:2 Порт Вейл - Плимут 1:3 Чарльтон - Порт Вейл 3:2 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Ипсвич - Порт Вейл 2:1
Саттон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саттон - Милтон-Кейнс Донс 1:1 Саттон - Астон Вилла Академия 2:2 Аккрингтон - Саттон 4:1 Суиндон Таун - Саттон 5:3
Саттон - Форест Грин 0:1 Уиком - Саттон 0:1 Ньюпорт - Саттон 3:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Саттон - Джиллингем 0:1 Барроу - Саттон 2:1 Саттон - Кембридж Юнайтед 2:2 Саттон - Ноттс Каунти 5:1 Саттон - Олдершот Таун 0:1 Уокинг - Саттон 2:0 Фарнборо - Саттон 1:1 Саттон - Миллуолл 0:3 Саттон - Рединг 2:0 Хавант энд Уотерлувилл - Саттон 2:3 Саттон - Карлайл 1:1 Рочдейл - Саттон 4:1
Результаты матчей
Порт Вейл
Саттон
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Порт Вейл
Саттон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Мидлсбро
|Макгри Райли
|2 (1)
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1