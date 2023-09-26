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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Порт Вейл
2:1
Конец матча
Саттон
0'
6' Желтая карточка
Энгол Ли
32' Желтая карточка
Joseph Kizzi
1:0
49' Гол
Joshua Thomas
56' Желтая карточка
Ben Goodliffe
1:1
70' Гол
Hsham Kasimu
80' Желтая карточка
О’Брайен Эйден
2:1
83' Гол
Ойо Фунсо
90' Желтая карточка
Ethan Chislett
90'+8

Ход матча

6'
 
Энгол Ли
32'
 
Joseph Kizzi
49'
Joshua Thomas
(Rhys Walters)
1:0
55'
 
О’Брайен Эйден
Истмонд Крэйг
55'
 
Hsham Kasimu
Энгол Ли
56'
 
Ben Goodliffe
69'
 
Josh Coley
Перейра Дион
69'
Jesse Debrah
Dan Jones
 
70'
1:1
Hsham Kasimu
76'
Ethan Chislett
Сэнг Томас
 
76'
Уилсон Джеймс
Joshua Thomas
 
80'
 
О’Брайен Эйден
81'
Ойо Фунсо
Rhys Walters
 
81'
James Plant
Балмер Кофи
 
83'
Ойо Фунсо
(Девайн Алфи)
2:1
88'
 
Харт Сэм
Ben Goodliffe
90'
Ethan Chislett
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рипли
Коннор
2
Кэсс
Льюис
5
Балмер
Кофи
3
Dan
Jones
4
Сэнг
Томас
15
Grant
Konor
II
16
Джейсон
Лоу
24
Rhys
Walters
19
Мэсси
Гэвин
44
Joshua
Thomas
11
Девайн
Алфи
1
Роуз
Джек
23
Джексон
Райан
4
Совунми
Омар
5
Ben
Goodliffe
22
Joseph
Kizzi
18
Перейра
Дион
10
Бьютимен
Гарри
15
Истмонд
Крэйг
8
Christian
N'Guessan
11
Omari
Patrick
33
Энгол
Ли
Порт Вейл
3-4-2-1
Саттон
4-5-1

История личных встреч

Порт Вейл
Саттон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛ
2:0
ВЛ
4:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Порт Вейл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ethan Chislett 2 0.67
Joshua Thomas 2 0.67
Ойо Фунсо 1 0.33
Девайн Алфи 0 0
Rhys Walters 0 0
Саттон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О’Брайен Эйден 1 0.33
Harry Smith 1 0.33
Hsham Kasimu 1 0.33
Бьютимен Гарри 1 (1) 0.33

Карточки

Порт Вейл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ethan Chislett 1 0
Саттон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгол Ли 1 0
О’Брайен Эйден 1 0
Ben Goodliffe 1 0
Joseph Kizzi 1 0

Результаты матчей

Порт Вейл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Саттон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Порт Вейл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Саттон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Порт Вейл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Саттон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порт Вейл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кембридж Юнайтед - Порт Вейл 1:1 Порт Вейл - Бёртон 2:3 Порт Вейл - Нортгемптон 1:0 Порт Вейл - Крю Александра 1:0
Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл 1:2 Порт Вейл - Крю Александра 0:0 Порт Вейл - Карлайл 1:0 Чарльтон - Порт Вейл 2:3 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Рединг 1:0 Порт Вейл - Флит Таун 3:2 Барнсли - Порт Вейл 7:0 Донкастер - Порт Вейл 1:0 Порт Вейл - Гримсби 1:1 Ньюкасл Таун - Порт Вейл 0:0 Кидсгроув Атлетик - Порт Вейл 0:2 Порт Вейл - Плимут 1:3 Чарльтон - Порт Вейл 3:2 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Ипсвич - Порт Вейл 2:1
Саттон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Саттон - Милтон-Кейнс Донс 1:1 Саттон - Астон Вилла Академия 2:2 Аккрингтон - Саттон 4:1 Суиндон Таун - Саттон 5:3
Саттон - Форест Грин 0:1 Уиком - Саттон 0:1 Ньюпорт - Саттон 3:1 Саттон - Уимблдон 0:3 Саттон - Джиллингем 0:1 Барроу - Саттон 2:1 Саттон - Кембридж Юнайтед 2:2 Саттон - Ноттс Каунти 5:1 Саттон - Олдершот Таун 0:1 Уокинг - Саттон 2:0 Фарнборо - Саттон 1:1 Саттон - Миллуолл 0:3 Саттон - Рединг 2:0 Хавант энд Уотерлувилл - Саттон 2:3 Саттон - Карлайл 1:1 Рочдейл - Саттон 4:1

Результаты матчей

Порт Вейл
Саттон

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Порт Вейл
Саттон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Мидлсбро Макгри Райли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Истмонд Крэйг уходит с поля. О’Брайен Эйден выходит вместо него
    • 49'
      Rhys Walters сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Joshua Thomas бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Joseph Kizzi получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Энгол Ли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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