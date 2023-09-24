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Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
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Кристал Пэлас
Прогнозы 39
Манчестер Юнайтед 100% (39)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Кристал Пэлас
4.05
4.30
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6.10
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История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.75

Среднее время на гол

123
120

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
79

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 3
Эдуар Одсонн 1 1

Карточки

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Гарретт Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Манчестер Юнайтед 100% (39)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    4.05
    4.30
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    6.10
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    38.5% (15)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    30.8% (12)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    17.9% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.3% (4)
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