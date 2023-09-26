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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Брэдфорд Сити
0:2
Конец матча
Мидлсбро
0'
0:1
21' Гол
Латте Лат Эммануэль
38' Желтая карточка
Уолкер Джейми
0:2
54' Гол
Роджерс Морган
85' Желтая карточка
Смит Том
89' Желтая карточка
Паттисон Алекс
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Латте Лат Эммануэль
(Хакни Хэйден)
38'
Уолкер Джейми
 
46'
Таллок Рейхаан
Chisom Afoka
 
54'
0:2
Роджерс Морган
(Макгри Райли)
71'
Келли Киаран
Ридалх Лиэм
 
71'
Adam Wilson
Одуор Кларк
 
71'
Смит Тайлер
Andy Cook
 
71'
Паттисон Алекс
Уолкер Джейми
 
72'
 
Гилберт Алекс
Макгри Райли
85'
 
Смит Том
89'
Паттисон Алекс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льюис
Харри
2
Bradley
Halliday
5
Matthew
Platt
15
Стаббс
Сэм
3
Ридалх
Лиэм
12
Одуор
Кларк
22
Ойегоке
Даниэль
11
Гиллиэд
Алекс
37
Chisom
Afoka
7
Уолкер
Джейми
9
Andy
Cook
23
Гловер
Том
2
Смит
Томми
II
6
Фрай
Даэл
17
Макнейр
Пэдди
28
О'Брайен
Льюис
18
Силвера
Самуэл
4
Барласер
Даниел
10
Роджерс
Морган
7
Хакни
Хэйден
8
Макгри
Райли
9
Латте
Лат
Эммануэль
Брэдфорд Сити
4-4-2
Мидлсбро
4-2-3-1

История личных встреч

Брэдфорд Сити
Мидлсбро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Брэдфорд Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паттисон Алекс 1 0.33
Смит Тайлер 1 (1) 0.33
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгри Райли 2 0.67
Роджерс Морган 2 0.67
Крукс Мэтт 1 0.33
Латте Лат Эммануэль 1 0.33
Силвера Самуэл 1 0.33
Джонс Исайя 1 0.33
Хакни Хэйден 0 0

Карточки

Брэдфорд Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Джейми 1 0
Паттисон Алекс 1 0
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Томми II 1 0

Результаты матчей

Брэдфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мидлсбро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мидлсбро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брэдфорд Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ньюпорт - Брэдфорд Сити 1:4 Брэдфорд Сити - Харрогейт 1:1 Брэдфорд Сити - Гримсби 1:1 Мансфилд Таун - Брэдфорд Сити 0:0
Рексхэм - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Крю Александра 1:0 Моркам - Брэдфорд Сити 3:0 Стокпорт - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Колчестер 2:1 Аккрингтон - Брэдфорд Сити 1:1 Кроули Таун - Брэдфорд Сити 1:0 Рочдейл - Брэдфорд Сити 1:0 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Брэдфорд Сити - Халл Сити 1:1 Брэдфорд Парк - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Бёри - Брэдфорд Сити 0:6 Карлайл - Брэдфорд Сити 3:1 Брэдфорд Сити - Карлайл 1:0 Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент 1:1
Мидлсбро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мидлсбро - Саутгемптон 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 1:1 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - КПР 0:2
Болтон - Мидлсбро 1:3 Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Йорк Сити - Мидлсбро 0:0 Хартлпул - Мидлсбро 2:1 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1

Результаты матчей

Брэдфорд Сити
Мидлсбро

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брэдфорд Сити
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Мидлсбро Макгри Райли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Уолкер Джейми получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Hayden Hackney сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Латте Лат Эммануэль бьет в цель!
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