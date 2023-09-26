Тур: 3. Стадион: The University of Bradford Stadium.
0:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолЛатте Лат Эммануэль
38' Желтая карточкаУолкер Джейми
0:2
54' ГолРоджерс Морган
85' Желтая карточкаСмит Том
89' Желтая карточкаПаттисон Алекс
90'+4
Ход матча
21'
38'
54'
0:2
71'
85'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
15
Стаббс
Сэм
12
Одуор
Кларк
37
Chisom
Afoka
23
Гловер
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Стаббс СэмЗащитник
- Защитник
-
12 Одуор КларкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Chisom AfokaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дойл КолинВратарь
-
18 Келли КиаранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Смит ТайлерНападающий
-
33 Adam Wilson
-
-
Главный тренер: Хьюз Марк
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
-
2 Смит ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонс ДжеймиВратарь
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Джонс ИсайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кобурн ДжошНападающий
-
49 Law McCabe
-
Главный тренер: Каррик Майкл
История личных встреч
Брэдфорд Сити
Мидлсбро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Брэдфорд Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паттисон Алекс
|1
|0.33
|Смит Тайлер
|1 (1)
|0.33
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгри Райли
|2
|0.67
|Роджерс Морган
|2
|0.67
|Крукс Мэтт
|1
|0.33
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.33
|Силвера Самуэл
|1
|0.33
|Джонс Исайя
|1
|0.33
|Хакни Хэйден
|0
|0
Карточки
Брэдфорд Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Джейми
|1
|0
|Паттисон Алекс
|1
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Томми II
|1
|0
Результаты матчей
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мидлсбро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Брэдфорд Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мидлсбро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брэдфорд Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ньюпорт - Брэдфорд Сити 1:4 Брэдфорд Сити - Харрогейт 1:1 Брэдфорд Сити - Гримсби 1:1 Мансфилд Таун - Брэдфорд Сити 0:0
Рексхэм - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Крю Александра 1:0 Моркам - Брэдфорд Сити 3:0 Стокпорт - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Колчестер 2:1 Аккрингтон - Брэдфорд Сити 1:1 Кроули Таун - Брэдфорд Сити 1:0 Рочдейл - Брэдфорд Сити 1:0 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Брэдфорд Сити - Халл Сити 1:1 Брэдфорд Парк - Брэдфорд Сити 1:1 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Бёри - Брэдфорд Сити 0:6 Карлайл - Брэдфорд Сити 3:1 Брэдфорд Сити - Карлайл 1:0 Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент 1:1
Мидлсбро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мидлсбро - Саутгемптон 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 1:1 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - КПР 0:2
Болтон - Мидлсбро 1:3 Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1 Ротерхэм - Мидлсбро 0:2 Йорк Сити - Мидлсбро 0:0 Хартлпул - Мидлсбро 2:1 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1
Результаты матчей
Брэдфорд Сити
Мидлсбро
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брэдфорд Сити
Мидлсбро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Мидлсбро
|Макгри Райли
|2 (1)
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1