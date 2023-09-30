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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Брешия
1:1
Второй тайм: 87'
Асколи
0'
0:1
16' Гол
Фальцерано Марчелло
25' Желтая карточка
Галацци Николас
27' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
29' Желтая карточка
Несторовски Илья
45' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
84' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:1
85' Гол
Мончини Габриэле

Ход матча

16'
0:1
Фальцерано Марчелло
(Родригес Пабло)
25'
Галацци Николас
 
27'
Дикманн Лоренцо
 
29'
 
Несторовски Илья
45'
 
Фальцерано Марчелло
46'
Riccardo Fogliata
Фарес Мохамед
 
46'
Пагера Фабрицио
Бьярнасон Биркир
 
53'
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
 
63'
 
Фаласко Никола
Гнаоре Эдди
68'
 
Манцари Джакомо
Родригес Пабло
68'
 
Миланезе Томмазо
Фальцерано Марчелло
72'
Уар Матье
Галацци Николас
 
78'
 
Кваранта Данило
Несторовски Илья
78'
 
Erdis Kraja
Джоване Самуэль
81'
Олзер Джакомо
Папетти Андреа
 
84'
 
Беллучи Джузеппе
85'
Мончини Габриэле
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Асколи
7.10
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4.66
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3.25
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Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
6
Фарес
Мохамед
25
Бизоли
Димитри
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
2
Вивиано
Эмильяно
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
8
Джоване
Самуэль
5
Гнаоре
Эдди
18
Ди
Таккио
Франческо
23
Фальцерано
Марчелло
30
Несторовски
Илья
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
Брешия
3-4-1-2
Асколи
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Асколи

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СB
4:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.2
Боррелли Дженнаро 1 0.2
Бьянки Флавио 1 0.2
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.63
Родригес Пабло 2 0.25
Манцари Джакомо 1 0.13
Фальцерано Марчелло 1 0.13
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Кистана Андреа 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 1 1
Фаласко Никола 1 1
Несторовски Илья 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Асколи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0
Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1
Асколи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1

Результаты матчей

Брешия
Асколи

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брешия
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
3
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 2:1 8 4 3 1 10 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 1:2 7 3 3 1 7 - 4 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 1:0 8 3 2 3 10 - 8 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Брешия
 0:1 5 2 2 1 3 - 1 8
13.
Пиза
 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Специя
 2:0 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
ФералпиСало
 0:2 8 1 1 6 3 - 15 4
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Модена
 1:2 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Венеция
 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 1:0 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 1:0 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Специя
 2:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
ФералпиСало
 0:2 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 2:1 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Пиза
 0:1 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Козенца
 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Брешия
 0:1 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
17.
Асколи
 1:0 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
ФералпиСало
 0:2 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Бандинелли Филиппо 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
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    Брешия
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    Асколи
    7.10
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