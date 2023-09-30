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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Асколи
0'
0:1
15' Гол
Фальцерано Марчелло
25' Желтая карточка
Галацци Николас
27' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
29' Желтая карточка
Несторовски Илья
45' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
84' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:1
85' Гол
Мончини Габриэле
90'+6
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
6
Фарес
Мохамед
25
Бизоли
Димитри
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
2
Вивиано
Эмильяно
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
8
Джоване
Самуэль
5
Гнаоре
Эдди
18
Ди
Таккио
Франческо
23
Фальцерано
Марчелло
30
Несторовски
Илья
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
Брешия
3-4-1-2
Асколи
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Асколи

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СB
4:3
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:3
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 0.2
Мончини Габриэле 1 0.2
Боррелли Дженнаро 1 0.2
Бьянки Флавио 1 0.2
Бизоли Димитри 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.63
Родригес Пабло 2 0.25
Манцари Джакомо 1 0.13
Фальцерано Марчелло 1 0.13
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Кистана Андреа 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 2 1
Фаласко Никола 1 1
Несторовски Илья 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Асколи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0
Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1
Асколи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1

Результаты матчей

Брешия
Асколи

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брешия
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
4
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
5.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
12.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 8 1 4 3 7 - 11 7
16.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Тернана
 2:0 8 1 2 5 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 2:0 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Тернана
 2:0 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
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