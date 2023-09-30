Тур: 8. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
0:1
15' ГолФальцерано Марчелло
25' Желтая карточкаГалацци Николас
27' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
29' Желтая карточкаНесторовски Илья
45' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
84' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:1
85' ГолМончини Габриэле
90'+6
Ход матча
15'
25'
27'
29'
84'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
468 Количество передач 376
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Брешия
Асколи
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.2
|Мончини Габриэле
|1
|0.2
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.2
|Бьянки Флавио
|1
|0.2
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.63
|Родригес Пабло
|2
|0.25
|Манцари Джакомо
|1
|0.13
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.13
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|2
|1
|Фаласко Никола
|1
|1
|Несторовски Илья
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Асколи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0
Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1
Асколи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1
Результаты матчей
Брешия
Асколи
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брешия
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
32
11
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
53
14
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Николау Димитрис
|4