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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Брешия
1:0
Второй тайм: 74'
Козенца
0'
6' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
1:0
53' Гол
Бьярнасон Биркир
60' Желтая карточка
Ариоли Алессандро
63' Желтая карточка
Олзер Джакомо
69' Желтая карточка
Бизоли Димитри

Ход матча

6'
Бьярнасон Биркир
 
53'
Бьярнасон Биркир
(Riccardo Fogliata)
1:0
54'
 
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
57'
Боррелли Дженнаро
Мончини Габриэле
 
57'
Олзер Джакомо
Ндой Эмануэле
 
60'
 
Ариоли Алессандро
63'
Олзер Джакомо
 
68'
 
Valerio Crespi
Ариоли Алессандро
69'
Бизоли Димитри
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Козенца
3.45
4.60
4.20
Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
8
Ндой
Эмануэле
25
Бизоли
Димитри
21
Riccardo
Fogliata
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
2
Сгарби
Филиппо
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
20
Ариоли
Алессандро
9
Тутино
Дженнаро
Брешия
4-3-1-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Козенца

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 1
Riccardo Fogliata 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.5
Вока Идриз 1 0.25
Ариоли Алессандро 1 0.25
Massimo Zilli 1 0.25
Маррас Мануэль 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маццокки Симоне 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 2 0
Вивиани Маттиа 1 0
Вентури Майкл 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Брешия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Брешия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1
Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1
Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5
Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0

Результаты матчей

Брешия
Козенца

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брешия
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Козенца
 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
11.
Брешия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брешия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Козенца
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Козенца
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Брешия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Весь список
  • 53'
    Riccardo Fogliata сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Бьярнасон Биркир бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Бьярнасон Биркир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Козенца
3.45
4.60
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 1:0 Козенца онлайн

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