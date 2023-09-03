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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Брешия
1:0
Конец матча
Козенца
0'
6' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
1:0
53' Гол
Бьярнасон Биркир
60' Желтая карточка
Ариоли Алессандро
63' Желтая карточка
Олзер Джакомо
69' Желтая карточка
Бизоли Димитри
76' Красная карточка
Сгарби Филиппо
76' Желтая карточка
Кало Джакомо
90' Желтая карточка
Адорни Давиде
90'+7

Ход матча

6'
Бьярнасон Биркир
 
53'
Бьярнасон Биркир
(Riccardo Fogliata)
1:0
54'
 
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
56'
Боррелли Дженнаро
Мончини Габриэле
 
57'
Олзер Джакомо
Ндой Эмануэле
 
60'
 
Ариоли Алессандро
63'
Олзер Джакомо
 
68'
 
Valerio Crespi
Ариоли Алессандро
69'
Бизоли Димитри
 
76'
 
Сгарби Филиппо
76'
 
Кало Джакомо
84'
 
Вивиани Маттиа
Кало Джакомо
84'
 
Фонтанаросса Алессандро
Вока Идриз
84'
 
Massimo Zilli
Тутино Дженнаро
86'
Бесаджо Микеле
Riccardo Fogliata
 
90'
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 344 Количество передач 396
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
8
Ндой
Эмануэле
25
Бизоли
Димитри
21
Riccardo
Fogliata
7
Бьярнасон
Биркир
9
Бьянки
Флавио
11
Мончини
Габриэле
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
2
Сгарби
Филиппо
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
20
Ариоли
Алессандро
9
Тутино
Дженнаро
Брешия
4-3-1-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Козенца

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 1 1
Riccardo Fogliata 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.5
Вока Идриз 1 0.25
Ариоли Алессандро 1 0.25
Massimo Zilli 1 0.25
Маррас Мануэль 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маццокки Симоне 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Адорни Давиде 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 3 0
Сгарби Филиппо 0 1
Вивиани Маттиа 1 0
Вентури Майкл 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Брешия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1
Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1
Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5
Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0

Результаты матчей

Брешия
Козенца

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брешия
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Кремонезе
 1:0 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Бари
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Комо
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Сампдория
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 0:1 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Кремонезе
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Бари
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Комо
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Катанзаро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бари
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Кремонезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Сампдория
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 0:1 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Козенца Кало Джакомо 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Riccardo Fogliata сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Бьярнасон Биркир бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Бьярнасон Биркир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 1:0 Козенца онлайн

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