Тур: 4. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
6' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
1:0
53' ГолБьярнасон Биркир
60' Желтая карточкаАриоли Алессандро
63' Желтая карточкаОлзер Джакомо
69' Желтая карточкаБизоли Димитри
76' Красная карточкаСгарби Филиппо
76' Желтая карточкаКало Джакомо
90' Желтая карточкаАдорни Давиде
90'+7
Ход матча
53'
63'
69'
76'
76'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
344 Количество передач 396
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Брешия
Козенца
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.5
|Вока Идриз
|1
|0.25
|Ариоли Алессандро
|1
|0.25
|Massimo Zilli
|1
|0.25
|Маррас Мануэль
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маццокки Симоне
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Вивиани Маттиа
|1
|0
|Вентури Майкл
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Брешия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
3
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1
Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1
Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5
Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Результаты матчей
Брешия
Козенца
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брешия
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Козенца
|Кало Джакомо
|3
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|3