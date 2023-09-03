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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Лекко
0:1
Второй тайм: 56'
Катанзаро
0'
0:1
31' Гол
Йемелло Пьетро
38' Желтая карточка
Крочата Джованни

Ход матча

31'
0:1
Йемелло Пьетро
(Вандепутте Яри)
38'
Крочата Джованни
 
46'
Серсанти Алессандро
Ионице Артур
 
46'
Lorenzo Di Stefano
Lorenzo Pinzauti
 
46'
Тенкоранг Жошуа
Крочата Джованни
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Катанзаро
3.60
5.85
3.30
Все Коэффициенты
1
Мельграти
Рикардо
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
32
Лепоре
Франко
21
Крочата
Джованни
96
Giorgio
Galli
27
Ионице
Артур
7
Luca
Giudici
90
Новакович
Андрия
18
Lorenzo
Pinzauti
1
Фулиньяти
Андреа
32
Крайнц
Лука
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
92
Шитум
Марио
27
Вандепутте
Яри
20
Понтиссо
Симоне
18
Гион
Андреа
24
Сунас
Димитрис
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Лекко
3-5-2
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 2 0.5
Йемелло Пьетро 1 0.25
Вандепутте Яри 1 (1) 0.25
Помпетти Марко 1 0.25

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1
Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0 Тренто - Лекко 2:0 Лекко - Арциньяно 2:1 Ювентус (до 23 лет) - Лекко 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0

Результаты матчей

Лекко
Катанзаро

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лекко
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Кремонезе
 1:0 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Бари
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Комо
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Сампдория
 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 0:1 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Кремонезе
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Бари
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Комо
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Катанзаро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Бари
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Кремонезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Сампдория
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 0:1 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Козенца Кало Джакомо 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Крочата Джованни получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Вандепутте Яри сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Катанзаро
3.60
5.85
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лекко 0:1 Катанзаро онлайн

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