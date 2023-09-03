Тур: 4. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
27
Ионице
Артур
32
Крайнц
Лука
92
Шитум
Марио
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
68 Brayan Boci
-
-
12 Luca Bonadeo
-
Главный тренер: Luciano Foschi
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьяши Томмазо
|2
|0.5
|Йемелло Пьетро
|1
|0.25
|Вандепутте Яри
|1 (1)
|0.25
|Помпетти Марко
|1
|0.25
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливери Андреа
|0
|1
|Шитум Марио
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1
Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0 Тренто - Лекко 2:0 Лекко - Арциньяно 2:1 Ювентус (до 23 лет) - Лекко 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0
Результаты матчей
Лекко
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лекко
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Козенца
|Кало Джакомо
|3
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|3