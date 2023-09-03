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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Лекко
3:4
Конец матча
Катанзаро
0'
0:1
31' Гол
Йемелло Пьетро
38' Желтая карточка
Крочата Джованни
0:2
56' Гол
Вандепутте Яри
1:2
64' Гол
Новакович Андрия
78' Желтая карточка
Panos Katseris
2:2
83' Гол
Alessandro Caporale
85' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
2:3
85' Гол
Верна Лука
2:4
88' Гол
Доннарумма Альфредо
3:4
90' Гол
Эусепи Умберто
90'+8
1
Мельграти
Рикардо
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
32
Лепоре
Франко
21
Крочата
Джованни
96
Giorgio
Galli
27
Ионице
Артур
7
Luca
Giudici
90
Новакович
Андрия
18
Lorenzo
Pinzauti
1
Фулиньяти
Андреа
32
Крайнц
Лука
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
92
Шитум
Марио
27
Вандепутте
Яри
20
Понтиссо
Симоне
18
Гион
Андреа
24
Сунас
Димитрис
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Лекко
3-5-2
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эусепи Умберто 1 1
Новакович Андрия 1 1
Alessandro Caporale 1 1
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 2 (1) 0.5
Бьяши Томмазо 2 0.5
Йемелло Пьетро 1 0.25
Помпетти Марко 1 0.25
Доннарумма Альфредо 1 0.25
Верна Лука 1 0.25
Сунас Димитрис 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 1 0
Серсанти Алессандро 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Panos Katseris 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Лекко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1
Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0 Лекко - Порденоне 0:0 Тренто - Лекко 2:0 Лекко - Арциньяно 2:1 Ювентус (до 23 лет) - Лекко 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1
Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0

Результаты матчей

Лекко
Катанзаро

Точный счет

3:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лекко
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Венеция
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Бари
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Читтаделла
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Венеция
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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