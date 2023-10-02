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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Аль-Шарджа
1:0
Второй тайм: 85'
Аль-Фейсали Амман
0'
1:0
20' Гол
Марега Мусса
45' Желтая карточка
Abdulla Ghanim Juma

Ход матча

20'
Марега Мусса
(Пьянич Миралем)
1:0
45'
Abdulla Ghanim Juma
 
55'
 
Amin Farid Mohammad Al Shanaineh
Mohammad Ahmad Suleimanan Aleikish
62'
 
Rafik Kamergi
Yousef Abu Jalboush
75'
Хассан Маджид
Бен Арби Мохамед
 
76'
Majid Surour
Аль-Шарджи Салим Султан
 
76'
Салех Альхасан
Abdelaziz Salim Ali
 
81'
Тальябуэ Себастьян
Марега Мусса
 
82'
 
Khaled Zakaria Eid
Nizar Al Rashdan

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Шарджа
Ничья
Аль-Фейсали Амман
1.19
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6.80
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36.70
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Все Коэффициенты
40
Аль-Хосани
Адель
19
Алдханхани
Халед
II
13
Аль-Шарджи
Салим
Султан
18
Abdulla
Ghanim
Juma
15
Abdelaziz
Salim
Ali
10
Пьянич
Миралем
24
Маджид
Рашид
11
Бен
Арби
Мохамед
7
Кайо
V
30
Камара
Усман
V
91
Марега
Мусса
21
Халил
Мехди
77
Mohammad
Al
Kloub
19
Ясин
Анас
Бани
30
Хаир
Алла
Моханнад
17
Аль-Аджалин
Салем
14
Nizar
Al
Rashdan
6
Obeida
Al
Samarneh
10
Yousef
Abu
Jalboush
11
Aref
Al
Haj
9
Mohammad
Ahmad
Suleimanan
Aleikish
20
Reziq
Mohammed
Saleh
Bani
Hani
Аль-Шарджа
4-2-3-1
Аль-Фейсали Амман
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luan Pereira 2 0.5
Марега Мусса 1 0.25
Абдулрахман Шахин 1 0.25
Камара Усман V 1 0.25
Кайо V 1 (1) 0.25
Пьянич Миралем 0 0
Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Арби Мохамед 1 0
Abdulla Ghanim Juma 1 0
Маджид Рашид 1 0
Камара Усман V 1 0
Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Шарджа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейсали Амман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Аль-Шарджа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Фейсали Амман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шарджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3
Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль Батаех 3:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1
Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Сахаб 1:0 Аль-Фейсали Амман - Акаба 1:2 Маан - Аль-Фейсали Амман 3:3 Аль-Фейсали Амман - Шабаб Аль-Ордон 3:1

Результаты матчей

Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Шарджа
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Аль-Садд
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Садд
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аль-Садд
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Abdullah Ghanim Juma получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Пьянич Миралем сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Шарджа
Ничья
Аль-Фейсали Амман
1.19
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6.80
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36.70
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