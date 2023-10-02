Тур: 2.
1:0
Конец матча
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
494 Количество передач 236
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
24
Маджид
Рашид
7
Кайо
V
91
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Маджид РашидПолузащитник
- Полузащитник
-
7 КайоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Fahad HamadЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Салех СалемНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Основной состав
-
21 Халил МехдиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Aref Al HajНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
70 Ahmed Shaira
-
-
-
-
Главный тренер: Wassim Moalla
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шарджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luan Pereira
|2
|0.5
|Марега Мусса
|1
|0.25
|Абдулрахман Шахин
|1
|0.25
|Камара Усман V
|1
|0.25
|Кайо V
|1 (1)
|0.25
|Пьянич Миралем
|0
|0
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аль-Шарджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бен Арби Мохамед
|1
|0
|Abdulla Ghanim Juma
|1
|0
|Маджид Рашид
|1
|0
|Камара Усман V
|1
|0
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аль-Шарджа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Фейсали Амман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Аль-Шарджа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шарджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3
Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль Батаех 3:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1
Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Сахаб 1:0 Аль-Фейсали Амман - Акаба 1:2 Маан - Аль-Фейсали Амман 3:3 Аль-Фейсали Амман - Шабаб Аль-Ордон 3:1
Результаты матчей
Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1