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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Аль-Шарджа
1:0
Конец матча
Аль-Фейсали Амман
0'
1:0
20' Гол
Марега Мусса
45' Желтая карточка
Abdulla Ghanim Juma
90'+6

Ход матча

20'
Марега Мусса
(Пьянич Миралем)
1:0
45'
Abdulla Ghanim Juma
 
55'
 
Amin Farid Mohammad Al Shanaineh
Mohammad Ahmad Suleimanan Aleikish
63'
 
Rafik Kamergi
Yousef Abu Jalboush
75'
Хассан Маджид
Бен Арби Мохамед
 
76'
Majid Surour
Аль-Шарджи Салим Султан
 
76'
Салех Альхасан
Abdelaziz Salim Ali
 
82'
Тальябуэ Себастьян
Марега Мусса
 
82'
 
Khaled Zakaria Eid
Nizar Al Rashdan
82'
 
Hatem Al Rushadi
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani
83'
 
Хаддад Эхсан
Aref Al Haj
90'
Mohammad Abdulbasit
Пьянич Миралем
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 494 Количество передач 236
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
40
Аль-Хосани
Адель
19
Алдханхани
Халед
II
13
Аль-Шарджи
Салим
Султан
18
Abdulla
Ghanim
Juma
15
Abdelaziz
Salim
Ali
10
Пьянич
Миралем
24
Маджид
Рашид
11
Бен
Арби
Мохамед
7
Кайо
V
30
Камара
Усман
V
91
Марега
Мусса
21
Халил
Мехди
77
Mohammad
Al
Kloub
19
Ясин
Анас
Бани
30
Хаир
Алла
Моханнад
17
Аль-Аджалин
Салем
14
Nizar
Al
Rashdan
6
Obeida
Al
Samarneh
10
Yousef
Abu
Jalboush
11
Aref
Al
Haj
9
Mohammad
Ahmad
Suleimanan
Aleikish
20
Reziq
Mohammed
Saleh
Bani
Hani
Аль-Шарджа
4-2-3-1
Аль-Фейсали Амман
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luan Pereira 2 0.5
Марега Мусса 1 0.25
Абдулрахман Шахин 1 0.25
Камара Усман V 1 0.25
Кайо V 1 (1) 0.25
Пьянич Миралем 0 0
Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Арби Мохамед 1 0
Abdulla Ghanim Juma 1 0
Маджид Рашид 1 0
Камара Усман V 1 0
Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Шарджа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Фейсали Амман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Аль-Шарджа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шарджа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3
Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Дибба Аль-Фуджайра 1:1 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 1:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль Батаех 3:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1
Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0 Аль-Сарих - Аль-Фейсали Амман 1:5 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Сахаб 1:0 Аль-Фейсали Амман - Акаба 1:2 Маан - Аль-Фейсали Амман 3:3 Аль-Фейсали Амман - Шабаб Аль-Ордон 3:1

Результаты матчей

Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Шарджа
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Аль-Садд
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Шарджа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аль-Садд
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Abdullah Ghanim Juma получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Пьянич Миралем сделал результативную передачу.
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