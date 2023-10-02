  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Насаф
3:0
Второй тайм: 83'
Аль-Садд
0'
1:0
29' Гол
Нуруллоев Сухроб
42' Желтая карточка
Нуруллоев Сухроб
2:0
46' Гол
Амонов Азизбек
50' Желтая карточка
Гайбуллаев Голиб
3:0
58' Гол
Амонов Азизбек
60' Желтая карточка
Сиддиков Жавохир
60' Желтая карточка
Плата Гонсало
64' Желтая карточка
Бозоров Ойбек

Ход матча

29'
Нуруллоев Сухроб
1:0
42'
Нуруллоев Сухроб
 
46'
 
Бунеджах Багдад
Юссеф Юссеф
46'
 
Хазбави Мохаммад
Ходер Мусаб
46'
Aбдурахматов Зафармурод
Мухаммадиев Шухрат
 
46'
Амонов Азизбек
(Сиддиков Жавохир)
2:0
50'
Гайбуллаев Голиб
 
58'
Амонов Азизбек
(Бозоров Ойбек)
3:0
60'
Сиддиков Жавохир
 
60'
 
Плата Гонсало
61'
 
Асад Али
Аль-Хайдос Хассан
64'
Бозоров Ойбек
 
66'
Джигаури Джамбул
Сиддиков Жавохир
 
71'
Абдурахимов Бахрам
Станоевич Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 131
Насаф 55% (72)
X 22.9% (30)
Аль-Садд 22.1% (29)
0
выиграет Насаф, со счетом 1:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насаф
Ничья
Аль-Садд
1.05
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12.00
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73.00
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Все Коэффициенты
35
Нематов
Абдувохид
28
Мухаммадиев
Шухрат
II
5
Гайбуллаев
Голиб
92
Эшмурадов
Умар
34
Насруллаев
Шерзод
7
Мозговой
Акмал
99
Амонов
Азизбек
17
Нуруллоев
Сухроб
9
Сиддиков
Жавохир
77
Бозоров
Ойбек
88
Станоевич
Марко
22
Баршам
Мешаал
70
Ходер
Мусаб
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
6
Отавио
Пауло
10
Аль-Хайдос
Хассан
88
Урибе
Матеус
7
Ваад
Мохаммед
19
Плата
Гонсало
9
Юссеф
Юссеф
51
Афиф
Акрам
Насаф
4-1-4-1
Аль-Садд
4-3-3

История личных встреч

Насаф
Аль-Садд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0
ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 1
Нуруллоев Сухроб 1 0.5
Aбдурахматов Зафармурод 1 0.5
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиддиков Жавохир 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плата Гонсало 2 0
Сальман Тарек 1 0
Отавио Пауло 1 0

Результаты матчей

Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2
Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0
Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Райян 2:0 СК Катар - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Вакра 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:3

Результаты матчей

Насаф
Аль-Садд

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Насаф
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Шарджа
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Аль-Садд
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Садд
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аль-Садд
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ХУХИ!!!
  • Травма, повреждение
    83'
    У Амонова свело ногу после неудачного удара со своей половины поля по воротам. Походе, Аббасу потребуется замена.
  • Фол, нарушение
    82'
    Саад у центрального круга ударил сзади по ногам Амонова.
  • 82'
    На навес Платы справа со штрафного Нематов вышел к одиннадцатиметровой отметке и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    81'
    Бозоров на фланге сбил Плату.
  • Угловой
    80'
    Афиф от углового флага навесил на Плату, который вместо удара только чиркнул головой по мячу.
  • 79'
    "Аль-Садд" продолжает подолгу комбинировать на чужой половине поля, при этом моментов у ворот узбекской команды не возникает.
  • 78'
    Эшмуродов сделал длинный заброс налево вперёд на Нуруллоева, которому не позволил сыграть Сальман, сделавший скидку на Баршама.
  • 76'
    Отавио на фланге выбил мяч у Амонова.
  • Травма, повреждение
    75'
    Бозорову потребовалась помощь медиков. Арбитр отправил Ойбека за пределы поля.
  • 74'
    Афиф слева навесил к дальней штанге, где Хазбави в прыжке головой мяч не достал.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Насафа": вместо Марко Станоевича на поле вышел Бахрам Абдурахимов.
  • Офсайд
    71'
    Ваад оказался в офсайде.
  • 70'
    Асад справа навесил к дальней штанге, куда сместился Нематов и забрал мяч в руки.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Насафа": вместо Жавохира Сиддикова на поле вышел Джамбул Джигаури.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Асад по центру прорвался в штрафную площадь и рухнул на газон. Арбитр фола со стороны Станоевича не увидел.
    • Офсайд
      67'
      Плата оказался в офсайде.
    • Желтая карточка
      66'
      Бозоров получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
    • Опасный момент
      65'
      Афиф слева с двадцати четырёх метров пробил немного правее ворот.
    • 64'
      Плата не смог подстроиться под навес Афифа слева и пролетел мимо мяча.
    • 62'
      Гости стараются нарастить давление и пытаются подбираться всё ближе и ближе к штрафной площади узбеков.
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Аль-Садда": вместо Хассана Аль-Хайдоса на поле вышел Али Асад.
    • Желтая карточка
      60'
      Потасовка у бровки привела к жёлтым карточкам. Получили их Сиддиков и Плата.
    • 2 гола - дубль!
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      3:0!!!
      АМОНОВ!!! Бозоров отличной передачей вывел по центру к воротам Амонова, который перекинул мяч над застывшем в полупозиции Баршамом.
    • Угловой
      57'
      Станоевич исполнил два угловых удара. Опасными "стандарты" не получились.
    • 57'
      Сальман не позволил Бозорову пробить с двенадцати метров и послал мяч над собственными воротами.
    • 56'
      Афифу слева не удалось прорваться в штрафную площадь.
    • Угловой
      54'
      Станоевич исполнил подачу от углового флага. Гости вынесли мяч из штрафной площади.
    • Опасный момент
      53'
      Нуруллоев справа с двадцати метров пробил в ближний угол. Баршам в прыжке сумел отбить мяч.
    • 52'
      "Аль-Садд" после перерыва стал ещё больше контролировать мяч в центре поля. Впереди у гостей по-прежнему получается мало.
    • Фол, нарушение
      51'
      Станоевич в центре поля "заплёл" ноги Сальману.
    • Желтая карточка
      50'
      Гайбуллаев на чужой половине поля опасно сыграл против Афифа и получил жёлтую карточку.
    • 48'
      Гости в центре поля заиграли активнее.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      АМОНОВ!!! Сиддиков пасом пяткой слева отправил вперёд Амонова, который вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку.
    • Замена
      46'
      В составе "Насафа" в перерыве также произошла замена: вместо Шухрата Мухаммадиева на поле вышел Зафармурод Абдурахматов.
    • Замена
      46'
      В перерыве в составе "Аль-Садда" произошли замены: вместо Мусаба Ходера и Юссефа Юссефа  на поел вышли Мохаммад Хазбави и Багдад Бунеджах.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Карши!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Насаф" (Карши, Узбекистан) - "Аль-Садд" (Доха, Катар) - 1:0.
    • Угловой
      45'
      Станоевич от углового флага навесил на Амонова, которому вверху не удалось добраться до мяча. Соперники сыграли на опережение.
    • 45'
      Хухи справа сделал неточную передачу вперёд на Плату. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Фагани в первом тайме.
    • 45'
      Сальман справа с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
    • 44'
      Насруллаев заброс вперёд на ход Амонову исполнил слишком сильно. Мяч спокойно подобрал Баршам.
    • 43'
      Амонов на правом фланге не смог выиграть забег у Саада и остался без мяча.
    • Желтая карточка
      42'
      Нуруллоев на чужой половине поля сбил Урибе и получил жёлтую карточку.
    • 41'
      Насруллаев на левом фланге не смог обыграть Плату и упустил мяч за боковую линию поля.
    • 40'
      Афиф по центру вошёл в штрафную площадь, но шансов на удар в окружении соперников у него не было.
    • 39'
      Ходер справа навесил в центр штрафной площади, где узбекские защитники вверху соперникам сыграть не позволили.
    • Травма, повреждение
      38'
      Сиддиков в центре поля получил повреждение в стыке с Ваадом. Афиф выбил мяч за боковую линию поля.
    • 37'
      Афиф слева вошёл в штрафную площадь и отдал неточную передачу в центр.
    • 36'
      Амонов справа получил мяч, вошёл в штрафную площадь и неудачно пробил в дальний верхний угол.
    • 35'
      Афиф слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      34'
      Нуруллоев на фланге неудачно подкатился под Отавио.
    • 33'
      "Аль-Садд" стал обозначать прессинг на чужой половине поля, но розыгрыш мяча в центре поля гости не ускоряют.
    • Фол, нарушение
      32'
      Амонов у центрального круга подтолкнул в спину Афифа.
    • Фол, нарушение
      31'
      Отавио в центре поля ударил по ногам Мозгового.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      НУРУЛЛОЕВ!!! Сиддиков слева навесил на Амонова, которому соперники не позволили пробить головой. Справа у линии штрафной площади на подборе сыграл Нуруллоев и четырнадцати метров низом точно пробил в ближний угол.
    • 27'
      Ходер справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      26'
      Станоевич у центрального круга зацепил ногу Юссефа.
    • 25'
      Отавио на фланге выбил мяч у Нуруллоева.
    • 24'
      "Аль-Садд" продолжает подолгу разыгрывать мяч в центре поля. Атаки у гостей до ударов доходят очень редко.
    • Травма, повреждение
      22'
      У Баршама проблемы с правой ногой. Медики вышли оказать помощь голкипера катарской команды.
    • 21'
      Нуруллоев справа исполнил перевод на Сиддикова, который сделал скидку к воротам на Мозгового. Акмал не смог подстроиться под мяч и отскок получился рядом со штангой.
    • Штанга
      20'
      СТАНОЕВИЧ!!! Станоевич на линии штрафной площади сыграл на подборе и сразу пробил в левый угол. Баршам сумел отбить мяч в штангу.
    • Угловой
      20'
      Баршам кулаком выбил мяч от ворот после подачи Сиддикова от углового флага.
    • 19'
      Амонов имел на правом фланге свободное пространство, но Аббас притормозил и поскользнулся.
    • 18'
      Юссеф справа не смог обыграть Насруллаева и упустил мяч за пределы поля.
    • Офсайд
      17'
      Амонов оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      16'
      Сальман у центрального круга сбил Сиддикова.
    • 14'
      Прострел Станоевича справа в штрафную площадь партнёров не нашёл. "Насаф" почаще стал доставлять мяч к воротам соперников. Ждём точных ударов.
    • 13'
      Насруллаев слева с двадцати метров пробил выше ворот
    • Угловой
      12'
      Сиддиков от углового флага навесил на Насруллаева, который головой пробил вправо от ворот. Мяч летел высоко и медленно, и Баршам его успел догнать
    • 11'
      В стартовые минуты "Аль-Садд" больше времени контролирует мяч, а хозяева свои атаки проводят более нацеленно. При всём этом опасных ударов в сторону ворот ещё не было.
    • Офсайд
      10'
      Юссеф слева оказался в офсайде.
    • Угловой
      9'
      Аль-Хайдос от углового флага откатил мяч на Афифа, чей навес в штрафную площадь соперники прервали.
    • 8'
      Нуруллоев сместился в центр и как-то неуверенно пошёл обыгрывать двух соперников. Мяч Сухроб потерял.
    • Угловой
      6'
      Нуруллоев заработал первый угловой удар в матче, а исполнил его Сиддиков. Подачу к ближней штанге гости нейтрализовали, хотя мяч неожиданно оказался на газоне.
    • 5'
      Аль-Хайдос справа обыгрался с партнёром и проник в штрафную площадь, где оказался в окружении соперников и мяч потерял.
    • 4'
      Хозяева попробовали развить атаку по левому флангу. Заброс Эшмуродова вперёд на Сиддикова соперники прервали.
    • 3'
      Гости  активнее начали встречу. Аль-Хайдос на правом фланге совершил пару прорывов вперёд, но передач к воротам не последовало.
    • 2'
      "Насаф" играет в тёмно-синей форме, "Аль-Садд" - в белой с чёрными рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Марказий"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Лиги чемпионов АФК, в котором сыграют узбекский «Насаф» и катарский «Аль-Садд». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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      • Прогнозы 131
      Насаф 55% (72)
      X 22.9% (30)
      Аль-Садд 22.1% (29)
      0
      выиграет Насаф, со счетом 1:0
      вот так
      martik #
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Насаф
      Ничья
      Аль-Садд
      1.05
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      12.00
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      73.00
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      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Нуруллоев Сухроб получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Нуруллоев Сухроб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Насаф 3:0 Аль-Садд

    Исход игры
    Насаф
    55% (72)
    Ничья
    22.9% (30)
    Аль-Садд
    22.1% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.13% (43)
    Меньше
    63.87% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Насаф
    24.4% (32)
    1:1 Ничья
    21.4% (28)
    2:1 Насаф
    16.8% (22)
    1:2 Аль-Садд
    12.2% (16)
    2:0 Насаф
    4.6% (6)
    0:1 Аль-Садд
    3.8% (5)
    0:2 Аль-Садд
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Аль-Садд
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