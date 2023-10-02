"Аль-Садд" продолжает подолгу комбинировать на чужой половине поля, при этом моментов у ворот узбекской команды не возникает.

Афиф от углового флага навесил на Плату, который вместо удара только чиркнул головой по мячу.

На навес Платы справа со штрафного Нематов вышел к одиннадцатиметровой отметке и забрал мяч в руки.

Саад у центрального круга ударил сзади по ногам Амонова.

У Амонова свело ногу после неудачного удара со своей половины поля по воротам. Походе, Аббасу потребуется замена.

Замена в составе "Насафа": вместо Жавохира Сиддикова на поле вышел Джамбул Джигаури.

Замена в составе "Насафа": вместо Марко Станоевича на поле вышел Бахрам Абдурахимов.

Афиф слева навесил к дальней штанге, где Хазбави в прыжке головой мяч не достал.

Отавио на фланге выбил мяч у Амонова.

Эшмуродов сделал длинный заброс налево вперёд на Нуруллоева, которому не позволил сыграть Сальман, сделавший скидку на Баршама.

Станоевич исполнил два угловых удара. Опасными "стандарты" не получились.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! АМОНОВ!!! Бозоров отличной передачей вывел по центру к воротам Амонова, который перекинул мяч над застывшем в полупозиции Баршамом.

Замена в составе "Аль-Садда": вместо Хассана Аль-Хайдоса на поле вышел Али Асад.

Асад по центру прорвался в штрафную площадь и рухнул на газон. Арбитр фола со стороны Станоевича не увидел.

В перерыве в составе "Аль-Садда" произошли замены: вместо Мусаба Ходера и Юссефа Юссефа на поел вышли Мохаммад Хазбави и Багдад Бунеджах.

В составе "Насафа" в перерыве также произошла замена: вместо Шухрата Мухаммадиева на поле вышел Зафармурод Абдурахматов.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! АМОНОВ!!! Сиддиков пасом пяткой слева отправил вперёд Амонова, который вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку.

"Аль-Садд" после перерыва стал ещё больше контролировать мяч в центре поля. Впереди у гостей по-прежнему получается мало.

Нуруллоев справа с двадцати метров пробил в ближний угол. Баршам в прыжке сумел отбить мяч.

Афифу слева не удалось прорваться в штрафную площадь.

Сальман не позволил Бозорову пробить с двенадцати метров и послал мяч над собственными воротами.

Первый тайм

— Перерыв! "Насаф" (Карши, Узбекистан) - "Аль-Садд" (Доха, Катар) - 1:0.

45' Станоевич от углового флага навесил на Амонова, которому вверху не удалось добраться до мяча. Соперники сыграли на опережение.

45' Хухи справа сделал неточную передачу вперёд на Плату. Мяч улетел за боковую линию поля.

45' 3 минуты добавил Фагани в первом тайме.

45' Сальман справа с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

44' Насруллаев заброс вперёд на ход Амонову исполнил слишком сильно. Мяч спокойно подобрал Баршам.

43' Амонов на правом фланге не смог выиграть забег у Саада и остался без мяча.

42' Нуруллоев на чужой половине поля сбил Урибе и получил жёлтую карточку.

41' Насруллаев на левом фланге не смог обыграть Плату и упустил мяч за боковую линию поля.

40' Афиф по центру вошёл в штрафную площадь, но шансов на удар в окружении соперников у него не было.

39' Ходер справа навесил в центр штрафной площади, где узбекские защитники вверху соперникам сыграть не позволили.

38' Сиддиков в центре поля получил повреждение в стыке с Ваадом. Афиф выбил мяч за боковую линию поля.

37' Афиф слева вошёл в штрафную площадь и отдал неточную передачу в центр.

36' Амонов справа получил мяч, вошёл в штрафную площадь и неудачно пробил в дальний верхний угол.

35' Афиф слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

34' Нуруллоев на фланге неудачно подкатился под Отавио.

33' "Аль-Садд" стал обозначать прессинг на чужой половине поля, но розыгрыш мяча в центре поля гости не ускоряют.

32' Амонов у центрального круга подтолкнул в спину Афифа.

31' Отавио в центре поля ударил по ногам Мозгового.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

НУРУЛЛОЕВ!!! Сиддиков слева навесил на Амонова, которому соперники не позволили пробить головой. Справа у линии штрафной площади на подборе сыграл Нуруллоев и четырнадцати метров низом точно пробил в ближний угол.

27' Ходер справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

26' Станоевич у центрального круга зацепил ногу Юссефа.

25' Отавио на фланге выбил мяч у Нуруллоева.

24' "Аль-Садд" продолжает подолгу разыгрывать мяч в центре поля. Атаки у гостей до ударов доходят очень редко.

22' У Баршама проблемы с правой ногой. Медики вышли оказать помощь голкипера катарской команды.

21' Нуруллоев справа исполнил перевод на Сиддикова, который сделал скидку к воротам на Мозгового. Акмал не смог подстроиться под мяч и отскок получился рядом со штангой.

20' СТАНОЕВИЧ!!! Станоевич на линии штрафной площади сыграл на подборе и сразу пробил в левый угол. Баршам сумел отбить мяч в штангу.

20' Баршам кулаком выбил мяч от ворот после подачи Сиддикова от углового флага.

19' Амонов имел на правом фланге свободное пространство, но Аббас притормозил и поскользнулся.

18' Юссеф справа не смог обыграть Насруллаева и упустил мяч за пределы поля.

17' Амонов оказался в офсайде.

16' Сальман у центрального круга сбил Сиддикова.

14' Прострел Станоевича справа в штрафную площадь партнёров не нашёл. "Насаф" почаще стал доставлять мяч к воротам соперников. Ждём точных ударов.

13' Насруллаев слева с двадцати метров пробил выше ворот

12' Сиддиков от углового флага навесил на Насруллаева, который головой пробил вправо от ворот. Мяч летел высоко и медленно, и Баршам его успел догнать

11' В стартовые минуты "Аль-Садд" больше времени контролирует мяч, а хозяева свои атаки проводят более нацеленно. При всём этом опасных ударов в сторону ворот ещё не было.

10' Юссеф слева оказался в офсайде.

9' Аль-Хайдос от углового флага откатил мяч на Афифа, чей навес в штрафную площадь соперники прервали.

8' Нуруллоев сместился в центр и как-то неуверенно пошёл обыгрывать двух соперников. Мяч Сухроб потерял.

6' Нуруллоев заработал первый угловой удар в матче, а исполнил его Сиддиков. Подачу к ближней штанге гости нейтрализовали, хотя мяч неожиданно оказался на газоне.

5' Аль-Хайдос справа обыгрался с партнёром и проник в штрафную площадь, где оказался в окружении соперников и мяч потерял.

4' Хозяева попробовали развить атаку по левому флангу. Заброс Эшмуродова вперёд на Сиддикова соперники прервали.

3' Гости активнее начали встречу. Аль-Хайдос на правом фланге совершил пару прорывов вперёд, но передач к воротам не последовало.

2' "Насаф" играет в тёмно-синей форме, "Аль-Садд" - в белой с чёрными рукавами.