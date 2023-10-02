вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|1
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.5
|Aбдурахматов Зафармурод
|1
|0.5
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиддиков Жавохир
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плата Гонсало
|2
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Отавио Пауло
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:3
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1