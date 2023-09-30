  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Насаф
 
Позже
Аль-Садд
Прогнозы 48
Насаф 62.5% (30)
X 14.6% (7)
Аль-Садд 22.9% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Насаф
Аль-Садд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0
ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aбдурахматов Зафармурод 1 1
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 1 0
Плата Гонсало 1 0
Отавио Пауло 1 0

Результаты матчей

Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2
Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0
Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Райян 2:0 СК Катар - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Вакра 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:3

Результаты матчей

Насаф
Аль-Садд

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Насаф
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Шарджа
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Насаф
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Фейсали Амман
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шарджа
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Фейсали Амман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Насаф - Аль-Садд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Насаф 62.5% (30)
    X 14.6% (7)
    Аль-Садд 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Насаф - Аль-Садд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Насаф - Аль-Садд

    Исход игры
    Насаф
    62.5% (30)
    Ничья
    14.6% (7)
    Аль-Садд
    22.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Насаф
    27.1% (13)
    1:0 Насаф
    25% (12)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    1:2 Аль-Садд
    12.5% (6)
    0:1 Аль-Садд
    8.3% (4)
    2:0 Насаф
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Насаф
    Аль-Садд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     