Тур: 2.
История личных встреч
Насаф
Аль-Садд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aбдурахматов Зафармурод
|1
|1
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Отавио Пауло
|1
|0
Результаты матчей
Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Насаф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2
Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0 Насаф - Бухара 4:3 Андижан - Насаф 0:0 Нефтчи Фергана - Насаф 2:1 Насаф - АГМК 2:0 Согдиана - Насаф 1:2 Металлург Бекабад - Насаф 1:2 Насаф - Навбахор 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 3:0 Бунёдкор - Насаф 1:1 Насаф - Сурхон 3:2
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0
Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Райян 2:0 СК Катар - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Вакра 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:3
Результаты матчей
Насаф
Аль-Садд
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Насаф
Аль-Садд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
Прогнозы на матч Насаф - Аль-Садд
Исход игры
Насаф
62.5% (30)
Ничья
14.6% (7)
Аль-Садд
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
2:1 Насаф
27.1% (13)
1:0 Насаф
25% (12)
1:1 Ничья
14.6% (7)
1:2 Аль-Садд
12.5% (6)
0:1 Аль-Садд
8.3% (4)
2:0 Насаф
4.2% (2)
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