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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Оденсе
0:1
Первый тайм: 41'
Люнгбю
0'
0:1
35' Гол
Чуквуани Точи

Ход матча

35'
0:1
Чуквуани Точи
(Йенсен Магнус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Люнгбю
3.35
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
30
Don
Deedson
Louicius
22
Хаяль
Рами
19
Сельвен
Йоханнес
9
Кадри
Башким
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
10
Чорлу
Резан
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Оденсе
4-2-3-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

2.43
2.17

Среднее время на гол

37
41

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.85
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 4 0.4
Кадри Башким 3 0.3
Хаяль Рами 1 (1) 0.1
Буя Турай Мохамед 1 0.1
Манне Аласана 1 0.1
Микельсон Николас 1 0.1
Тонгья Франко 1 0.1
Charly Horneman 1 0.1
Сельвен Йоханнес 1 0.1
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 3 0.3
Финнбогасон Альфред 2 0.2
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.2
Грегор Паскаль 1 0.1
Финнссон Кольбейн 1 0.1
Чуквуани Точи 1 0.1
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 3 0
Мустафич Ален 2 0
Кёлер Свен 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Don Deedson Louicius 1 0
Andreas Alm 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Ромер Марсель 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Муньеса Марк 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Винтер Каспер 1 0
Tobias Storm 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Оденсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6
Оденсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Люнгбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2
Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1

Результаты матчей

Оденсе
Люнгбю

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 10 7 0 3 20 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Люнгбю
 1:0 10 4 3 3 12 - 11 15
7.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
8.
Виборг
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
10.
Оденсе
 0:1 10 2 2 6 14 - 17 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 10 0 3 7 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Люнгбю
 1:0 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Оденсе
 0:1 6 0 2 4 5 - 11 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Люнгбю
 1:0 5 2 1 2 4 - 6 7
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Оденсе
 0:1 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Весь список
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