Тур: 10. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 7630 Главный судья: Aydin Uslu
0'
0:1
35' ГолЧуквуани Точи
45' Желтая карточкаКёлер Свен
0:2
50' ГолГудьонсен Андри
51' Желтая карточкаTobias Slotsager
59' Желтая карточкаЙенсен Магнус
1:2
60' ГолTobias Slotsager
67' Желтая карточкаМанне Аласана
78' Желтая карточкаГрегор Паскаль
90' Желтая карточкаЧуквуани Точи
90'+9
Ход матча
35'
0:1
45'
50'
0:2
51'
59'
60'
1:2
67'
78'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
594 Количество передач 300
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
22
Хаяль
Рами
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Люнгбю
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
2.43
2.17
Среднее время на гол
37
41
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.85
1.46
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|4
|0.4
|Кадри Башким
|3
|0.3
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.1
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.1
|Манне Аласана
|1
|0.1
|Микельсон Николас
|1
|0.1
|Тонгья Франко
|1
|0.1
|Tobias Slotsager
|1
|0.1
|Charly Horneman
|1
|0.1
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.1
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|4
|0.4
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.2
|Чуквуани Точи
|2
|0.2
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.2
|Грегор Паскаль
|1
|0.1
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.1
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|3
|0
|Кёлер Свен
|3
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Don Deedson Louicius
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
|Tobias Slotsager
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|Муньеса Марк
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Оденсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
33%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2
Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1
Результаты матчей
Оденсе
Люнгбю
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
37
37
19
19
19
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|4
|Оденсе
|Манне Аласана
|4