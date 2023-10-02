Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кёлер Свен получил желтую карточку от судьи

45' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Люнгбю

44' Хаяль Рами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Aske Adelgaard из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

40' Дон Дидсон Луисиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Команда Люнгбю забила мяч, хотя лучше играли соперники

35' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Чорлу Резан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Чорлу Резан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Оденсе

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Чуквуани Точи получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Чуквуани Точи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Чуквуани Точи из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Кёлер Свен не смог попасть в створ ударом издали

28' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Муньеса Марк из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Люнгбю

24' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Удар от ворот произведет Люнгбю

22' Манне Аласана пробил со штрафного прямо в стенку

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

16' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Хорошую попытку сделал Сельвен Йоханнес . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Оооо... вот это был удар! Дон Дидсон Луисиус должен был забить с этой позиции.

8' Хорошую попытку сделал Дон Дидсон Луисиус . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Люнгбю

4' Сельвен Йоханнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Люнгбю начинает с центра поля