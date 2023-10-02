  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 7630 Главный судья: Aydin Uslu
Оденсе
1:2
Конец матча
Люнгбю
0'
0:1
35' Гол
Чуквуани Точи
45' Желтая карточка
Кёлер Свен
0:2
50' Гол
Гудьонсен Андри
51' Желтая карточка
Tobias Slotsager
59' Желтая карточка
Йенсен Магнус
1:2
60' Гол
Tobias Slotsager
67' Желтая карточка
Манне Аласана
78' Желтая карточка
Грегор Паскаль
90' Желтая карточка
Чуквуани Точи
90'+9

Ход матча

35'
0:1
Чуквуани Точи
(Йенсен Магнус)
45'
Кёлер Свен
 
46'
Charly Horneman
Кадри Башким
 
46'
Буя Турай Мохамед
Сельвен Йоханнес
 
50'
0:2
Гудьонсен Андри
(Чуквуани Точи)
51'
Tobias Slotsager
 
59'
 
Йенсен Магнус
60'
Tobias Slotsager
1:2
67'
Манне Аласана
 
68'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Чорлу Резан
68'
 
Бьеллан Андреас
Йенсен Магнус
76'
Gustav Grubbe
Микельсон Николас
 
77'
Трибулл Том
Кёлер Свен
 
78'
 
Грегор Паскаль
85'
Markus Gustav Jensen
Don Deedson Louicius
 
86'
 
Амон Джонатан
Гюткьяер Фредерик
86'
 
Tobias Storm
William Kumado
90'
 
Чуквуани Точи

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 594 Количество передач 300
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
30
Don
Deedson
Louicius
22
Хаяль
Рами
19
Сельвен
Йоханнес
9
Кадри
Башким
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
10
Чорлу
Резан
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Оденсе
4-2-3-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

2.43
2.17

Среднее время на гол

37
41

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.85
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 4 0.4
Кадри Башким 3 0.3
Хаяль Рами 1 (1) 0.1
Буя Турай Мохамед 1 0.1
Манне Аласана 1 0.1
Микельсон Николас 1 0.1
Тонгья Франко 1 0.1
Tobias Slotsager 1 0.1
Charly Horneman 1 0.1
Сельвен Йоханнес 1 0.1
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 4 0.4
Финнбогасон Альфред 2 0.2
Чуквуани Точи 2 0.2
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.2
Грегор Паскаль 1 0.1
Финнссон Кольбейн 1 0.1
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 3 0
Кёлер Свен 3 0
Мустафич Ален 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Don Deedson Louicius 1 0
Andreas Alm 1 0
Tobias Slotsager 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Муньеса Марк 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Винтер Каспер 1 0
Tobias Storm 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Оденсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
33%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2
Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 2:1

Результаты матчей

Оденсе
Люнгбю

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 10 7 0 3 20 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
Люнгбю
 10 4 3 3 13 - 12 15
7.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
8.
Виборг
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
10.
Оденсе
 10 2 2 6 15 - 18 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 10 0 3 7 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Люнгбю
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 4
Оденсе Манне Аласана 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Люнгбю не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7630 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Оденсе: 66%, Люнгбю: 34%.
  • 99'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 98'
    Ромер Марсель выиграл воздушное противоборство у Хаяль Рами.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 1:2 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     