Тур: 2.
0:1
Конец матча
Ход матча
63'
0:1
78'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 7
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
372 Количество передач 523
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
33
Мун-Хван
Ким
35
Семеду
Рубен
12
Будьяф
Карим
23
Модибо
Ассим
11
Али
Алмоез
14
Олунга
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мун-Хван КимЗащитник
- Защитник
-
35 Семеду РубенЗащитник
- Защитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али АлмоезПолузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эллеси ШехабВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Fares Said
-
20 Маджер Лотфи
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Захеди ШахабНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
-
-
37 Бабаи Али
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Голмохаммади Яхья
История личных встреч
Аль-Духаиль
Персеполис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Духаиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алишах Омид
|1
|0.5
|Масуд Риги
|0
|0
Карточки
Аль-Духаиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Рубен
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Айман Юсеф
|1
|0
|Ибрахим Бамба
|1
|0
|Abdulaziz Hassan
|1
|0
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарлак Милад
|1
|1
|Масуд Риги
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Духаиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Духаиль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3
Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Аль-Духаиль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 1:1
Персеполис
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1
Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Сорхпоошан Пакдашт - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0 Мес Керман - Персеполис 1:3 Персеполис - Малаван 3:0 Мес Рафсанжан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сепахан 0:1 Тракторсази - Персеполис 2:3 Персеполис - Нафт Масджид-Солейман 3:0 Сепахан - Персеполис 2:4 Персеполис - Сорхпоошан Пакдашт 0:1
Результаты матчей
Аль-Духаиль
Персеполис
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Духаиль
Персеполис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1