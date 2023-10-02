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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Аль-Духаиль
0:1
Конец матча
Персеполис
0'
0:1
63' Гол
Алишах Омид
78' Желтая карточка
Али Алмоез
90' Желтая карточка
Айман Юсеф
90'+8

Ход матча

63'
0:1
Алишах Омид
(Масуд Риги)
68'
Мунтари Мохаммед
Мохаммед Исмаиль
 
78'
Али Алмоез
 
84'
 
Омри Мохаммад
Салмани Ясин
84'
 
Сурджи Мохаммад
Захеди Шахаб
87'
Маджер Лотфи
Будьяф Карим
 
87'
Айман Юсеф
Мун-Хван Ким
 
87'
Лихаджи Исаак
Аль-Браке Султан
 
90'
Айман Юсеф
 
90'
Мустафа Абдул Рахман
Коутиньо Филиппе
 
90'
 
Ханонов Вахдат
Эсмаилифар Даниал
90'
 
Гвелесиани Георгий
Алишах Омид
90'
 
Асадбейги Сина
Рафей Соруш

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 7
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 372 Количество передач 523
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Закария
Салах
33
Мун-Хван
Ким
22
Ибрахим
Бамба
35
Семеду
Рубен
18
Аль-Браке
Султан
12
Будьяф
Карим
23
Модибо
Ассим
7
Мохаммед
Исмаиль
9
Коутиньо
Филиппе
11
Али
Алмоез
14
Олунга
Майкл
1
Бейранванд
Алиреза
11
Эсмаилифар
Даниал
6
Канаани
Хоссейн
8
Пурлиганджи
Мортеза
4
Немати
Али
5
Масуд
Риги
21
Садеги
Саид
80
Салмани
Ясин
7
Рафей
Соруш
2
Алишах
Омид
20
Захеди
Шахаб
Аль-Духаиль
4-2-3-1
Персеполис
4-1-4-1

История личных встреч

Аль-Духаиль
Персеполис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:0
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алишах Омид 1 0.5
Масуд Риги 0 0

Карточки

Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Рубен 1 0
Али Алмоез 1 0
Айман Юсеф 1 0
Ибрахим Бамба 1 0
Abdulaziz Hassan 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарлак Милад 1 1
Масуд Риги 1 0

Результаты матчей

Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Духаиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Аль-Духаиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Духаиль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3
Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3 Аль-Садд - Аль-Духаиль 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:7 Аль-Духаиль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 1:1
Персеполис
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1
Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Сорхпоошан Пакдашт - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0 Мес Керман - Персеполис 1:3 Персеполис - Малаван 3:0 Мес Рафсанжан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сепахан 0:1 Тракторсази - Персеполис 2:3 Персеполис - Нафт Масджид-Солейман 3:0 Сепахан - Персеполис 2:4 Персеполис - Сорхпоошан Пакдашт 0:1

Результаты матчей

Аль-Духаиль
Персеполис

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Духаиль
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Истиклол
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аль-Духаиль
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Персеполис
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Истиклол
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
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