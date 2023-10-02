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Тур: 2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Истиклол
Прогнозы 141
Аль-Наср Эр-Рияд 89.4% (126)
X 2.8% (4)
Истиклол 7.8% (11)
0
выиграет Аль-Наср Эр-Рияд, со счетом 3:0
вот так
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Истиклол
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
17
Аль-Хайбари
Абдулла
27
Лапорт
Эмерик
24
Кассем
Мохаммед
6
Фофана
Секо
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
78
Алавжами
Али
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
1
Ятимов
Рустам
33
Новоселец
Иван
27
Гогуа
Седрик
4
Картащян
Артур
21
Джалилов
Ромиш
II
3
Давлатмир
Табрези
8
Беганович
Дженис
17
Панджшанбе
Эхсони
10
Джалилов
Алишер
12
Себаи
Сенин
13
Камолов
Амадони
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Истиклол
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 2 1
Брозович Марсело 1 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.5
Кассем Мохаммед 1 0.5
Аль-Ганам Султан 1 0.5
Истиклол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Истиклол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гогуа Седрик 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Истиклол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2
Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1 Истиклол - Файзканд 2:1 Худжанд - Истиклол 0:4

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Сегодняшний игровой день в рамках Лиги чемпионов АФК нас ждёт противостояние между "Аль-Насром" и "Истиклолом". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2023, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 32.6% пользователей.
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Прогнозы 141
Аль-Наср Эр-Рияд 89.4% (126)
X 2.8% (4)
Истиклол 7.8% (11)
0
выиграет Аль-Наср Эр-Рияд, со счетом 3:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Истиклол
1.07
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
88.2% (127)
Ничья
2.8% (4)
Истиклол
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
27.97% (33)
Нет
72.03% (85)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
32.6% (47)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
16% (23)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
13.2% (19)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.6% (11)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.6% (8)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.5% (5)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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