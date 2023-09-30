Тур: 2.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|2
|1
|Брозович Марсело
|1
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.5
|Кассем Мохаммед
|1
|0.5
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.5
Истиклол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
Истиклол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гогуа Седрик
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Истиклол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2
Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1 Истиклол - Файзканд 2:1 Худжанд - Истиклол 0:4
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
90.2% (46)
Ничья
5.9% (3)
Истиклол
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
39.13% (18)
Нет
60.87% (28)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
35.3% (18)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
25.5% (13)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9.8% (5)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.9% (3)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
5.9% (3)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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