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Тур: 2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Истиклол
Прогнозы 51
Аль-Наср Эр-Рияд 90.2% (46)
X 5.9% (3)
Истиклол 3.9% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 2 1
Брозович Марсело 1 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.5
Кассем Мохаммед 1 0.5
Аль-Ганам Султан 1 0.5
Истиклол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Истиклол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гогуа Седрик 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Истиклол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2
Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0 Регар-ТадАЗ - Истиклол 1:1 Истиклол - Файзканд 2:1 Худжанд - Истиклол 0:4

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истиклол
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аль-Духаиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Духаиль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Истиклол
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Аль-Наср Эр-Рияд 90.2% (46)
    X 5.9% (3)
    Истиклол 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    90.2% (46)
    Ничья
    5.9% (3)
    Истиклол
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (18)
    Нет
    60.87% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    35.3% (18)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    25.5% (13)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.8% (5)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.9% (3)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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