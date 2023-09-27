  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 19'
Форталеза Сеара
0'
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Форталеза Сеара
3.85
3.00
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
42
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
20
Жулиано
де
Паула
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
36
Уэсли
Лопес
9
Алберто
Юри
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
12
Мариньо
7
Почеттино
Томас
29
Guilherme
dos
Santos
IX
9
Juan
Martin
Lucero
Коринтианс
Форталеза Сеара

История личных встреч

Коринтианс
Форталеза Сеара

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
96

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.14
Жил Карлос 1 0.14
Уэсли Лопес 1 0.14
Виейра Фелипе 1 0.14
Майкон Барберан 1 0.14
Алберто Юри 1 (1) 0.14
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme dos Santos IX 4 0.36
Почеттино Томас 3 0.27
Ромеро Сильвио 2 0.18
Juan Martin Lucero 2 0.18
Jose Welison 2 0.18
Мариньо 2 0.18
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.18
Picachu 2 (2) 0.18
Lucas Crispim 1 0.09
Moises Vieira 1 0.09
Calebe 1 0.09

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandre Caio 3 0
Marcelo Conceicao 1 1
Ромеро Сильвио 2 0
Emanuel Britez 2 0
Jose Welison 2 0
Мариньо 2 0
Почеттино Томас 2 0
Аугусто Педро 2 0
Тити 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
15
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
15

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
15
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
1
50%
7
47%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
1
17%
6
27%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
18%
61-75
2
33%
8
36%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1
Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Коринтианс
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
4
1.5
7
3
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
Коринтианс
Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Форталеза Сеара
3.85
3.00
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Форталеза Сеара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коринтианс
Форталеза Сеара
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 