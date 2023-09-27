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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023
Коринтианс
1:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
22' Гол
Jose Welison
38' Желтая карточка
Лукас VI
1:1
40' Гол
Алберто Юри
57' Желтая карточка
Emanuel Britez
63' Желтая карточка
Москардо Габриэль
67' Желтая карточка
Guilherme dos Santos IX
88' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
90' Желтая карточка
Аугусто Ренато
90'+6
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
42
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
20
Жулиано
де
Паула
7
Майкон
Барберан
8
Аугусто
Ренато
36
Уэсли
Лопес
9
Алберто
Юри
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
12
Мариньо
7
Почеттино
Томас
29
Guilherme
dos
Santos
IX
9
Juan
Martin
Lucero
Коринтианс
Форталеза Сеара

История личных встреч

Коринтианс
Форталеза Сеара

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
96

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 2 (1) 0.29
Райан 1 0.14
Жил Карлос 1 0.14
Уэсли Лопес 1 0.14
Виейра Фелипе 1 0.14
Майкон Барберан 1 0.14
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme dos Santos IX 4 0.36
Jose Welison 3 0.27
Почеттино Томас 3 0.27
Ромеро Сильвио 2 0.18
Juan Martin Lucero 2 0.18
Мариньо 2 0.18
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.18
Picachu 2 (2) 0.18
Lucas Crispim 1 0.09
Moises Vieira 1 0.09
Calebe 1 0.09

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Аугусто Ренато 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Лукас VI 1 0
Алберто Юри 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Москардо Габриэль 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 0
Alexandre Caio 3 0
Marcelo Conceicao 1 1
Ромеро Сильвио 2 0
Jose Welison 2 0
Мариньо 2 0
Почеттино Томас 2 0
Аугусто Педро 2 0
Тити 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
15
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
4
50%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
15
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
1
50%
7
47%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

7
23
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
1
14%
7
30%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
8
35%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1
Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Коринтианс
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
5
1.5
7
4
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
1 Коринтианс
1 Форталеза Сеара
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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