1:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолJose Welison
38' Желтая карточкаЛукас VI
1:1
40' ГолАлберто Юри
57' Желтая карточкаEmanuel Britez
63' Желтая карточкаМоскардо Габриэль
67' Желтая карточкаGuilherme dos Santos IX
88' Желтая карточкаBruno Pacheco III
90' Желтая карточкаАугусто Ренато
90'+6
Ход матча
22'
0:1
38'
40'
1:1
57'
78'
90'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
42
Лукас
VI
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
42 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Коринтианс
Форталеза Сеара
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
96
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|2 (1)
|0.29
|Райан
|1
|0.14
|Жил Карлос
|1
|0.14
|Уэсли Лопес
|1
|0.14
|Виейра Фелипе
|1
|0.14
|Майкон Барберан
|1
|0.14
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme dos Santos IX
|4
|0.36
|Jose Welison
|3
|0.27
|Почеттино Томас
|3
|0.27
|Ромеро Сильвио
|2
|0.18
|Juan Martin Lucero
|2
|0.18
|Мариньо
|2
|0.18
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.18
|Picachu
|2 (2)
|0.18
|Lucas Crispim
|1
|0.09
|Moises Vieira
|1
|0.09
|Calebe
|1
|0.09
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|1
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Араужо Матеус
|0
|1
|Аугусто Ренато
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Москардо Габриэль
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|0
|Alexandre Caio
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|1
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Почеттино Томас
|2
|0
|Аугусто Педро
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
15
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
4
50%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
15
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
1
50%
7
47%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
7
23
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
1
14%
7
30%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
8
35%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1
Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Результаты матчей
Коринтианс
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
51
12
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
101
25
74
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3