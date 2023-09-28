3:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолГерреро Паоло
35' Желтая карточкаDavid Barbona
2:0
42' ГолГерреро Паоло
3:0
88' ГолLucas Piovi
90'+4
Ход матча
17'
1:0
35'
42'
2:0
88'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мина АриэльНападающий
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
19 Jose Angulo1
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|3
|0.27
|Хулио Джоян
|3
|0.27
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.18
|Jose Angulo1
|2
|0.18
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.09
|Ибарра Ренато
|1
|0.09
|Мартинес Маурисио
|1
|0.09
|Juan Luis Anangono
|1
|0.09
|Lucas Piovi
|1
|0.09
|Альварадо Александер
|1
|0.09
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.09
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8
|0.73
|Gaston Togni
|5
|0.45
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.18
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.18
|Солари Сантьяго
|1
|0.09
|David Barbona
|1
|0.09
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.09
|Сото Алексис
|1
|0.09
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|4
|0
|Киньонес Лионель
|4
|0
|Альварадо Александер
|2
|1
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|David Barbona
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
13
ЛДУ Кито
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Дефенса и Хустисия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
75%
1
10%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
5
28%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
33%
5
23%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
4
57%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0
Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2
Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
41
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
65
74
38
47
110
110
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3