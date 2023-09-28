  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023
ЛДУ Кито
3:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
17' Гол
Герреро Паоло
35' Желтая карточка
David Barbona
2:0
42' Гол
Герреро Паоло
3:0
88' Гол
Lucas Piovi
90'+4
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
21
Гонсалес
Себастьян
26
Хулио
Джоян
24
Герреро
Паоло
23
Болонья
Энрике
4
Nicolas
Tripicchio
2
Малатини
Хулиан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
27
Солари
Сантьяго
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
2:2
КС
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 3 0.27
Хулио Джоян 3 0.27
Lisandro Alzugaray 2 0.18
Jose Angulo1 2 0.18
Гонсалес Себастьян 1 0.09
Ибарра Ренато 1 0.09
Мартинес Маурисио 1 0.09
Juan Luis Anangono 1 0.09
Lucas Piovi 1 0.09
Альварадо Александер 1 0.09
Facundo Rodriguez2 1 0.09
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 8 0.73
Gaston Togni 5 0.45
Agustin Sant'Anna 2 0.18
Julian Alejo Lopez 2 0.18
Солари Сантьяго 1 0.09
David Barbona 1 0.09
Nicolas Tripicchio 1 0.09
Сото Алексис 1 0.09

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ад Рикардо 4 0
Киньонес Лионель 4 0
Альварадо Александер 2 1
Гонсалес Себастьян 3 0
Домингес Александер 3 0
Хулио Джоян 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Герреро Паоло 1 0
Ибарра Ренато 1 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
David Barbona 2 0
Сото Алексис 2 0
Gaston Togni 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Малатини Хулиан 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
13
ЛДУ Кито
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Дефенса и Хустисия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
75%
1
10%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
5
28%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
33%
5
23%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
4
57%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0
Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2
Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
1
3
3
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
7
4
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
1 Коринтианс
1 Форталеза Сеара
3 ЛДУ Кито
0 Дефенса и Хустисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
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