Тур: 9. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЧижички Матеуш
25' Желтая карточкаШеху Юлиан
29' Желтая карточкаСанчез Джорди
1:1
42' ПенальтиПавловски Бартоломей
52' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
83' Желтая карточкаDawid Blanik
85' Желтая карточкаЦыганик Андрей
90' Желтая карточкаМалярчик Петр
90'+7
Ход матча
2'
1:0
25'
29'
42'
52'
83'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Корона Кельце
Видзев Лодзь
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.18
Среднее время на гол
81
76
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
85
78
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.38
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.25
|Чижички Матеуш
|1
|0.13
|Затор Доминик
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.33
|Санчез Джорди
|3
|0.33
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.11
|Цыганик Андрей
|1
|0.11
|Альварес Франциско
|1
|0.11
|Ernest Terpilowski
|1
|0.11
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|2
|0
|Годиньо Маркус
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Нунеш Фабиу
|3
|0
|Санчез Джорди
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Корона Кельце
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
5
Корона Кельце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Видзев Лодзь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
60%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Видзев Лодзь
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
5 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
17
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 10
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|14.
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|16.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|18.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Павловски Бартоломей
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3