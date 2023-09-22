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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
2' Гол
Чижички Матеуш
25' Желтая карточка
Шеху Юлиан
29' Желтая карточка
Санчез Джорди
1:1
42' Пенальти
Павловски Бартоломей
52' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
83' Желтая карточка
Dawid Blanik
85' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90' Желтая карточка
Малярчик Петр
90'+7
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
9
Санчез
Джорди
8
Dawid
Tkacz
19
Павловски
Бартоломей
Корона Кельце
4-1-4-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Корона Кельце
Видзев Лодзь

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:1
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
ВД
2:2
ВД
1:1
OE
1:1
КЛ
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

85
78

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.38
Ноно Давид 2 (1) 0.25
Чижички Матеуш 1 0.13
Затор Доминик 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.33
Санчез Джорди 3 0.33
Стемпиньски Мариуш 1 0.11
Цыганик Андрей 1 0.11
Альварес Франциско 1 0.11
Ernest Terpilowski 1 0.11
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 2 0
Годиньо Маркус 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Martin Remacle 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Затор Доминик 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 3 0
Милош Мато 3 0
Нунеш Фабиу 3 0
Санчез Джорди 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Корона Кельце
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
5
Корона Кельце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Видзев Лодзь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
60%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Видзев Лодзь

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
5 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 0:0 8 5 1 2 15 - 10 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Сталь Мелец
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Краковия
 7 2 4 1 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 10 - 11 10
11.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 0:0 9 2 1 6 4 - 12 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 0:0 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
ЛКС Лодзь
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
4.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
5.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Ягеллония Белосток
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
7.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
8.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Павловски Бартоломей 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
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