  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
ЛКС Лодзь
2:2
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
7' Желтая карточка
Шелига Бартош
1:0
23' Гол
Техан Кай
28' Желтая карточка
Engjell Hoti
33' Желтая карточка
Флис Марцин
36' Желтая карточка
Пируло
1:1
40' Пенальти
Пюлюлю Афимико
45' Вторая желтая карточка
Engjell Hoti
1:2
77' Гол
Пюлюлю Афимико
2:2
90' Пенальти
Рамирес Даниэль
90' Желтая карточка
Матысик Милош
90' Желтая карточка
Slawomir Abramowicz
90' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90'+12
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
27
Jakub
Letniowski
11
Engjell
Hoti
14
Michal
Mokrzycki
10
Пируло
9
Техан
Кай
26
Шелига
Бартош
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
11
Имас
Хесус
ЛКС Лодзь
4-3-3
Ягеллония Белосток
4-4-1-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Ягеллония Белосток

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
0:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
OE
4:0
КЛ
3:2
OE
1:0
КЛ
1:4
OE
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.75
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 2 0.22
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.22
Engjell Hoti 1 0.11
Тутышкинас Артемиюс 1 0.11
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 5 (2) 0.63
Вдовик Бартломей 3 (1) 0.38
Имас Хесус 2 0.25
Нене III 2 0.25
Наранхо Хосе 2 0.25
Dominik Marczuk 1 0.13
Wojciech Laski 1 0.13
Левицки Якуб 1 0.13
Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Michal Mokrzycki 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Stipe Juric 1 1
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Шелига Бартош 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Alexander Bobek 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 3 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Нене III 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Wojciech Laski 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
ЛКС Лодзь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
13
ЛКС Лодзь
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ягеллония Белосток
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
16

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
100%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
50%
6
35%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Сталь Мелец
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Краковия
 7 2 4 1 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 10 - 11 10
11.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
4.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
5.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
8.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Dominik Marczuk уходит с поля. Хансен Кристоффер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     