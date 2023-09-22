Тур: 9. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Стефански Даниэль
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаШелига Бартош
1:0
23' ГолТехан Кай
28' Желтая карточкаEngjell Hoti
33' Желтая карточкаФлис Марцин
36' Желтая карточкаПируло
1:1
40' ПенальтиПюлюлю Афимико
45' Вторая желтая карточкаEngjell Hoti
1:2
77' ГолПюлюлю Афимико
2:2
90' ПенальтиРамирес Даниэль
90' Желтая карточкаМатысик Милош
90' Желтая карточкаSlawomir Abramowicz
90' Желтая карточкаНгиамба Орельен
90'+12
Ход матча
23'
1:0
28'
33'
36'
40'
1:1
45'
67'
77'
1:2
90'
2:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Ягеллония Белосток
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.75
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|2
|0.22
|Рамирес Даниэль
|2 (2)
|0.22
|Engjell Hoti
|1
|0.11
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.11
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|5 (2)
|0.63
|Вдовик Бартломей
|3 (1)
|0.38
|Имас Хесус
|2
|0.25
|Нене III
|2
|0.25
|Наранхо Хосе
|2
|0.25
|Dominik Marczuk
|1
|0.13
|Wojciech Laski
|1
|0.13
|Левицки Якуб
|1
|0.13
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Michal Mokrzycki
|2
|1
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Шелига Бартош
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Alexander Bobek
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Wojciech Laski
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
ЛКС Лодзь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
13
ЛКС Лодзь
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ягеллония Белосток
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
16
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
100%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
50%
6
35%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0
Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
53
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3