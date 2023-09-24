  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 36'
Варта Познань
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Варта Познань
2.15
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, tennisi.bet
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
18
Муньос
Хуан
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
Заглембе Любин
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Варта Познань

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
62

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.22
Курминовски Давид 2 0.22
Бохар Дамьян 1 0.11
Копац Бартош 1 0.11
Муньос Хуан 1 0.11
Вдовяк Матеуш 1 0.11
Маковский Томаш 1 0.11
Bartlomiej Kludka 1 0.11
Булеца Сергей 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 4 (4) 0.44
Журавски Мачей 2 0.22
Савич Стефан V 1 0.11
Визингер Дарио 1 0.11
Купчак Матеуш 1 0.11
Луиш Мигел 1 0.11
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмыт Каетан 4 0
Купчак Матеуш 3 0
Журавски Мачей 2 0
Ставропулос Димитрис 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Савич Стефан V 1 0
Визингер Дарио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Боровски Филип 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
4
Заглембе Любин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Варта Познань

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Лех
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Заглембе Любин
 0:0 9 4 2 3 10 - 11 14
6.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
7.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Варта Познань
 0:0 9 2 4 3 10 - 10 10
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 0:0 5 3 2 0 5 - 2 11
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Варта Познань
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
6.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Заглембе Любин
 0:0 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
17.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Лех Мархвиньски Филип 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Варта Познань
2.15
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, tennisi.bet
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:0 Варта Познань онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Заглембе Любин
Варта Познань
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 