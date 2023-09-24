Тур: 9. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муньос
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Мата ЛуишЗащитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Marek Mroz
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Заглембе Любин
Варта Познань
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
62
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.22
|Курминовски Давид
|2
|0.22
|Бохар Дамьян
|1
|0.11
|Копац Бартош
|1
|0.11
|Муньос Хуан
|1
|0.11
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.11
|Маковский Томаш
|1
|0.11
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.11
|Булеца Сергей
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|4 (4)
|0.44
|Журавски Мачей
|2
|0.22
|Савич Стефан V
|1
|0.11
|Визингер Дарио
|1
|0.11
|Купчак Матеуш
|1
|0.11
|Луиш Мигел
|1
|0.11
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|1
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
4
Заглембе Любин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Варта Познань
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|14.
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Лех
|Мархвиньски Филип
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3