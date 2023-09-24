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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Варта Познань
0'
44' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
1:0
56' Гол
Маковский Томаш
77' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
82' Желтая карточка
Визингер Дарио
90' Вторая желтая карточка
Mateusz Grzybek
90'+4
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
18
Муньос
Хуан
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
Заглембе Любин
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Варта Познань

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
62

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.22
Курминовски Давид 2 0.22
Маковский Томаш 2 0.22
Бохар Дамьян 1 0.11
Копац Бартош 1 0.11
Муньос Хуан 1 0.11
Вдовяк Матеуш 1 0.11
Bartlomiej Kludka 1 0.11
Булеца Сергей 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 4 (4) 0.44
Журавски Мачей 2 0.22
Савич Стефан V 1 0.11
Визингер Дарио 1 0.11
Купчак Матеуш 1 0.11
Луиш Мигел 1 0.11
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Mateusz Grzybek 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмыт Каетан 4 0
Купчак Матеуш 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Журавски Мачей 2 0
Визингер Дарио 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0
Боровски Филип 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
4
Заглембе Любин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Варта Познань

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
4.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Лех
 7 4 2 1 11 - 7 14
6.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
7.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
17.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Лех Мархвиньски Филип 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
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