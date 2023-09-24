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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Рух Хожув
1:3
Второй тайм: 60'
Ракув
0'
1:0
7' Гол
Tomasz Wojtowicz
1:1
20' Гол
Драчал Давид
1:2
28' Гол
Драчал Давид
1:3
42' Гол
Драчал Давид

Ход матча

7'
Tomasz Wojtowicz
(Михальский Кацпер)
1:0
20'
1:1
Драчал Давид
28'
1:2
Драчал Давид
42'
1:3
Драчал Давид
46'
Летневски Юлиуш
Барановски Павел
 
46'
 
Рундич Милан
Раковитан Богдан
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Рух Хожув
Ничья
Ракув
67.00
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1.95
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Все Коэффициенты
1
Бухалик
Михал
4
Przemyslaw
Szur
25
Барановски
Павел
21
Садлок
Мацей
26
Михальский
Кацпер
5
Tomasz
Wojtowicz
20
Szymon
Szymanski
28
Подставски
Томаш
70
Козак
Милош
6
Tomasz
Swedrowski
95
Щепан
Даниэль
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
66
Папаниколау
Яннис
21
Драчал
Давид
14
Плавшич
Срджан
5
Берггрен
Густав
8
Лидерман
Бен
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
9
Зволински
Лукаш
Рух Хожув
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Рух Хожув
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 2 0.22
Щепан Даниэль 1 0.11
Михальский Кацпер 1 0.11
Michal Feliks 1 0.11
Tomasz Wojtowicz 1 0.11
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.43
Новак Бартош 3 0.43
Зволински Лукаш 3 (2) 0.43
Папаниколау Яннис 2 0.29
Салес Жеан Карлос 1 0.14
Киттель Сонни 1 0.14
Кочергин Владислав 1 0.14
Цебуля Марчин 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Сореску Деян 0 0
Замора Джон 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 4 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Щепан Даниэль 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Ковачевич Аднан 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Рух Хожув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10
Рух Хожув
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0
Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0

Результаты матчей

Рух Хожув
Ракув

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ракув
 3:1 7 5 1 1 14 - 5 16
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
4.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
5.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
6.
Лех
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 1:3 9 1 3 5 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 3:1 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 1:3 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Ракув
 3:1 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
14.
Рух Хожув
 1:3 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Лех Мархвиньски Филип 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
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Ничья
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