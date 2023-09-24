Тур: 9. Стадион: Городской стадион Хожува. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
1:0
7' ГолTomasz Wojtowicz
1:1
20' ГолДрачал Давид
1:2
28' ГолДрачал Давид
1:3
42' ГолДрачал Давид
Ход матча
7'
20'
1:1
28'
1:2
42'
1:3
21
Садлок
Мацей
70
Козак
Милош
21
Драчал
Давид
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рух Хожув
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.22
|Щепан Даниэль
|1
|0.11
|Михальский Кацпер
|1
|0.11
|Michal Feliks
|1
|0.11
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.11
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.43
|Новак Бартош
|3
|0.43
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.43
|Папаниколау Яннис
|2
|0.29
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.14
|Киттель Сонни
|1
|0.14
|Кочергин Владислав
|1
|0.14
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Сореску Деян
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|4
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Щепан Даниэль
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Рух Хожув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
10
Рух Хожув
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0
Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0
Результаты матчей
Рух Хожув
Ракув
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|2.
|3:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|1:3
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|10.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|14.
|1:3
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Лех
|Мархвиньски Филип
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3