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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Легия
1:1
Первый тайм: 26'
Гурник Забже

Ход матча

8'
Пекхарт Томаш
(Кун Патрик)
1:0
12'
1:1
Мусёлик Себастьян
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Легия
Ничья
Гурник Забже
6.50
6.94
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Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
32
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
21
Челхака
Юрген
33
Кун
Патрик
39
Росолек
Мацей
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
1
Белица
Даниэль
96
Дадок
Роберт
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
Легия
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Гурник Забже

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
13%
21 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

33 матча

60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
2:2
Э
5:3
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
К
2:1
К
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
КП
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
OE
0:0
OE
0:3
OE
2:0

Голы

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

2.35
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

63
43

Голов в среднем за матч

1.91
1.3

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.57
Мучи Эрнест 3 0.43
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.43
Гуаль Марк 1 0.14
Баку Макана 1 0.14
Вшолек Павел 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подольски Лукас 1 0.11
Мусёлик Себастьян 1 0.11
Яницки Рафал 1 0.11
Капралик Адриан 1 0.11
Daisuke Yokota 1 (1) 0.11
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 1
Жозуэ Филипе 3 1
Рибейру Юри 2 0
Слиш Бартош 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Росолек Мацей 1 0
Челхака Юрген 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Янжа Эрик 2 0
Секулич Борис 2 0
Дадок Роберт 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Яницки Рафал 1 0
Ольковски Павел 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Легия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1

Результаты матчей

Легия
Гурник Забже

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Легия
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ракув
 7 5 1 1 16 - 7 16
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
4.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
5.
Легия
 1:1 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Лех
 7 4 2 1 11 - 7 14
7.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Гурник Забже
 1:1 9 2 4 3 6 - 11 10
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 9 1 3 5 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1:1 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 1:1 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Гурник Забже
 1:1 5 1 2 2 4 - 8 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Ракув
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Легия
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
14.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 5
Лех Мархвиньски Филип 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
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Легия
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