Тур: 9. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
8'
1:0
12'
32
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Легия
Гурник Забже
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
13%
21 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
33 матча
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
2.35
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
63
43
Голов в среднем за матч
1.91
1.3
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.57
|Мучи Эрнест
|3
|0.43
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.43
|Гуаль Марк
|1
|0.14
|Баку Макана
|1
|0.14
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подольски Лукас
|1
|0.11
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.11
|Яницки Рафал
|1
|0.11
|Капралик Адриан
|1
|0.11
|Daisuke Yokota
|1 (1)
|0.11
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Легия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Результаты матчей
Легия
Гурник Забже
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Легия
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|5.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|12.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|6 - 11
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|5
|Лех
|Мархвиньски Филип
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3