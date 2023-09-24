Тур: 9. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 24409 Главный судья: Марциняк Шимон
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолПекхарт Томаш
1:1
12' ГолМусёлик Себастьян
45' Желтая карточкаДадок Роберт
45' Желтая карточкаЧелхака Юрген
2:1
90' ГолСтржалек Игорь
90'+8
Ход матча
8'
1:0
12'
45'
45'
90'
2:1
32
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Легия
Гурник Забже
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
13%
21 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
33 матча
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
2.35
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
63
43
Голов в среднем за матч
1.91
1.3
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|5
|0.71
|Мучи Эрнест
|3
|0.43
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.43
|Гуаль Марк
|1
|0.14
|Баку Макана
|1
|0.14
|Стржалек Игорь
|1
|0.14
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Кун Патрик
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.22
|Подольски Лукас
|1
|0.11
|Яницки Рафал
|1
|0.11
|Капралик Адриан
|1
|0.11
|Daisuke Yokota
|1 (1)
|0.11
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Дадок Роберт
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Легия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Результаты матчей
Легия
Гурник Забже
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|5
|Лех
|Мархвиньски Филип
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3