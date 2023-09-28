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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лех
2:1
Первый тайм: 45+'
Ракув

Ход матча

2'
0:1
Сореску Деян
(Драчал Давид)
6'
Гургул Михал
1:1
25'
Мархвиньски Филип
(Вельде Кристоффер)
2:1
45'
Милич Антонио
Дагерстол Филип
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Лех
Ничья
Ракув
2.16
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Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
25
Дагерстол
Филип
23
Блажич
Миха
15
Гургул
Михал
44
Червински
Алан
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
2
Перейра
Жоэл
III
7
Соуза
Афонсу
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
1
Ковачевич
Владан
66
Папаниколау
Яннис
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
21
Драчал
Давид
22
Сореску
Деян
5
Берггрен
Густав
8
Лидерман
Бен
11
Замора
Джон
77
Цебуля
Марчин
9
Зволински
Лукаш
Лех
3-4-3
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Ракув

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
С
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.6

Среднее время на гол

78
56

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.86

Среднее время на гол

56
48

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
51

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 5 0.63
Вельде Кристоффер 2 (1) 0.25
Исхак Микаэль 1 0.13
Блажич Миха 1 0.13
Червински Алан 1 0.13
Дагерстол Филип 1 0.13
Шимчак Филип 1 0.13
Гургул Михал 1 0.13
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.38
Новак Бартош 3 0.38
Зволински Лукаш 3 (2) 0.38
Кочергин Владислав 2 0.25
Папаниколау Яннис 2 0.25
Плавшич Срджан 1 0.13
Сореску Деян 1 0.13
Салес Жеан Карлос 1 0.13
Киттель Сонни 1 0.13
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 3 0
Папаниколау Яннис 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Новак Бартош 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Ковачевич Аднан 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
2
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ракув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ракув
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1

Результаты матчей

Лех
Ракув

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лех
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Лех
 2:1 8 5 2 1 13 - 8 17
4.
Ракув
 1:2 8 5 1 2 17 - 9 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
13.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 9 1 3 5 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 1:2 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Лех
 2:1 4 3 1 0 7 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 2:1 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
10.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
11.
Ракув
 1:2 3 1 0 2 7 - 7 3
12.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
14.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
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