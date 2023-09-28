Тур: 6. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
0:1
2' ГолСореску Деян
1:1
6' ГолГургул Михал
2:1
25' ГолМархвиньски Филип
56' Желтая карточкаЛидерман Бен
56' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
3:1
72' ГолВельде Кристоффер
88' Желтая карточкаКовачевич Аднан
4:1
90' ГолБа-Луа Адриэль
90'+5
Ход матча
2'
0:1
6'
1:1
25'
56'
56'
72'
88'
90'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Блажич
Миха
15
Гургул
Михал
21
Драчал
Давид
22
Сореску
Деян
11
Замора
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лех
Ракув
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.6
Среднее время на гол
78
56
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.86
Среднее время на гол
56
48
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
51
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|5
|0.63
|Вельде Кристоффер
|3 (1)
|0.38
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.13
|Исхак Микаэль
|1
|0.13
|Блажич Миха
|1
|0.13
|Червински Алан
|1
|0.13
|Дагерстол Филип
|1
|0.13
|Шимчак Филип
|1
|0.13
|Гургул Михал
|1
|0.13
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.38
|Новак Бартош
|3
|0.38
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.38
|Кочергин Владислав
|2
|0.25
|Папаниколау Яннис
|2
|0.25
|Плавшич Срджан
|1
|0.13
|Сореску Деян
|1
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.13
|Киттель Сонни
|1
|0.13
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Муравски Радослав
|2
|1
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|4
|0
|Ковачевич Аднан
|2
|0
|Папаниколау Яннис
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ракув
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1
Результаты матчей
Лех
Ракув
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лех
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
26
17
17
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3