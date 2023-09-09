Тур: 9.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Акрон
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.38
|Лебеденко Игорь
|1
|0.13
|Калугин Никита
|1
|0.13
|Москвичёв Владимир
|1
|0.13
|Юзепчук Роман
|1
|0.13
|Манелов Ираклий
|1
|0.13
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|4 (1)
|0.5
|Килин Антон
|3
|0.38
|Понсе Андрес
|2
|0.25
|Песегов Евгений
|1
|0.13
|Азаров Владимир
|1
|0.13
|Хубаев Давид
|1
|0.13
|Галкин Владислав
|1
|0.13
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.13
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Акрон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0
Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Акрон
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|5 - 8
|10
|15.
|Заявка
|8
|1
|7
|0
|5 - 4
|10
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|5
|Алания
|Машуков Ислам
|5
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 2
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Акрон
Исход игры
Торпедо Москва
55.6% (30)
Ничья
35.2% (19)
Акрон
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (18)
Меньше
64.71% (33)
Обе команды забьют
Да
68.63% (35)
Нет
31.37% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (17)
2:1 Торпедо Москва
29.6% (16)
1:0 Торпедо Москва
14.8% (8)
2:0 Торпедо Москва
7.4% (4)
0:0 Ничья
3.7% (2)
0:1 Акрон
3.7% (2)
1:2 Акрон
3.7% (2)
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