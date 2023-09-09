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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 9.
Торпедо Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 54
Торпедо Москва 55.6% (30)
X 35.2% (19)
Акрон 9.3% (5)
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Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Акрон
2.35
3.35
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Акрон

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.38
Лебеденко Игорь 1 0.13
Калугин Никита 1 0.13
Москвичёв Владимир 1 0.13
Юзепчук Роман 1 0.13
Манелов Ираклий 1 0.13
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.5
Килин Антон 3 0.38
Понсе Андрес 2 0.25
Песегов Евгений 1 0.13
Азаров Владимир 1 0.13
Хубаев Давид 1 0.13
Галкин Владислав 1 0.13
Савичев Константин 1 (1) 0.13

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Рейна Йорди 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Червяков Руслан 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Анджелкович Неманья 2 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Килин Антон 1 0
Понсе Андрес 1 0
Апеков Руслан 1 0
Данилин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
25%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Акрон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0
Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Акрон

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Сокол
 Заявка 8 5 1 2 8 - 8 16
3.
Акрон
 Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Тюмень
 Заявка 8 4 1 3 12 - 8 13
5.
Шинник
 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
6.
Родина Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 7 12
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
8.
КАМАЗ
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
9.
Химки
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
11.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
12.
Енисей
 Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
13.
Арсенал Тула
 8 2 4 2 7 - 9 10
14.
Ленинградец
 Заявка 8 2 4 2 5 - 8 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 7 0 5 - 4 10
16.
Кубань
 Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 1 1 6 5 - 13 4
18.
Волгарь
 Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
Шинник
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
11.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
2.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
3.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
5.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 5
Алания Машуков Ислам 5
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Сокол Бабаев Владлен 3
Акрон Килин Антон 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Торпедо Москва 55.6% (30)
    X 35.2% (19)
    Акрон 9.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Акрон
    2.35
    3.35
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Акрон

    Исход игры
    Торпедо Москва
    55.6% (30)
    Ничья
    35.2% (19)
    Акрон
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (35)
    Нет
    31.37% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (17)
    2:1 Торпедо Москва
    29.6% (16)
    1:0 Торпедо Москва
    14.8% (8)
    2:0 Торпедо Москва
    7.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
    0:1 Акрон
    3.7% (2)
    1:2 Акрон
    3.7% (2)
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