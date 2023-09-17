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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 64'
Институто Кордоба
0'
8' Желтая карточка
14' Желтая карточка
Exequiel Parmisari
49' Желтая карточка
Jonathan Bay

Ход матча

8'
 
14'
 
Exequiel Parmisari
46'
Javier Vallejo
Valentin Depietri
 
49'
 
Jonathan Bay
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Институто Кордоба
3.20
3.51
5.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
5
Мантилья
Кевин
3
Lucas
Suarez
II
17
Риверос
Блас
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
16
Гарро
Родриго
15
Valentin
Depietri
10
Бустос
Науэль
24
Ramon
Sosa
28
Роффо
Мануэль
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
26
Мосевич
Леонель
2
Juan
Franco
12
Jonathan
Bay
32
Matias
Romero1
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
40
Jonas
Acevedo
9
Adrian
Martinez
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Институто Кордоба
5-3-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Институто Кордоба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
0:3
ПБ
1:1
ПБ
1:1
ТМ(
1:2
ПБ
1:2
ТМ(
0:2
НБ
1:0

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

126
57

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramon Sosa 2 (1) 0.5
Бустос Науэль 2 0.5
Juan Rodriguez2 1 0.25
Jose Romero 0 0
Гарро Родриго 0 0
Diego Barrera 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 1 0.25
Gaston Lodico 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортегоса Диего 1 0
Гарро Родриго 1 0
Ramon Sosa 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 2 0
Gaston Lodico 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Juan Franco 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Jonathan Bay 1 0
Роффо Мануэль 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
0
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3
Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2
Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Институто Кордоба

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Институто Кордоба
 0:0 4 1 2 1 1 - 1 5
10.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3
14.
Барракас Сентраль
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 3 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
10.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Бока Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Джонатан Бэй получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Валентин Депьетри уходит с поля. Javier Vallejo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Ezequiel Parnisari получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Институто Кордоба
3.20
3.51
5.19
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Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:0 Институто Кордоба онлайн

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Тальерес Кордоба
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