Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаГодой Эрик
63' Желтая карточкаSalomon Rodriguez
70' Желтая карточкаLucas Passerini
81' Желтая карточкаThomas Galdames
90'+6
Ход матча
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Enzo Rivamar
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Годой Крус
Бельграно
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.86
Среднее время на гол
73
48
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|2
|0.5
|Hernan Lopez
|1
|0.25
|Tadeo Allende
|1
|0.25
|Pier Barrios
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|3 (1)
|0.75
|Juan Barinaga
|1
|0.25
|Ulises Sanchez
|1
|0.25
|Matias Marin
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Thomas Galdames
|1
|0
|Nicolas Fernandez3
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Marin
|2
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Lucas Passerini
|1
|0
|Nahuel Losada
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Santiago Longo
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Facundo Lencioni
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2
Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Бельграно
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Результаты матчей
Годой Крус
Бельграно
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3