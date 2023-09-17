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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Годой Крус
0:0
Конец матча
Бельграно
0'
45' Желтая карточка
Годой Эрик
63' Желтая карточка
Salomon Rodriguez
70' Желтая карточка
Lucas Passerini
81' Желтая карточка
Thomas Galdames
90'+6
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
13
Nicolas
Fernandez3
25
Bruno
Sosa
11
Tadeo
Allende
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
12
Ulises
Sanchez
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
Годой Крус
4-2-3-1
Бельграно
4-1-4-1

История личных встреч

Годой Крус
Бельграно

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
3:1
К
0:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:5
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
1:1
П
0:0
П
1:0
П
1:2
ПА
1:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.86

Среднее время на гол

73
48

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 2 0.5
Hernan Lopez 1 0.25
Tadeo Allende 1 0.25
Pier Barrios 0 0
Thomas Galdames 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 3 (1) 0.75
Juan Barinaga 1 0.25
Ulises Sanchez 1 0.25
Matias Marin 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 1 0
Juan Andrada 1 0
Thomas Galdames 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Marin 2 0
Годой Эрик 1 0
Lucas Passerini 1 0
Nahuel Losada 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Juan Barinaga 1 0
Facundo Lencioni 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2
Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Бельграно
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0

Результаты матчей

Годой Крус
Бельграно

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
10.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3
14.
Барракас Сентраль
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 3 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
10.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Бока Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Весь список
  • 46'
    Matias Marin уходит с поля. Эстебан Ролон выходит вместо него
  • 46'
    Facundo Lencioni уходит с поля. Mariano Mino выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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