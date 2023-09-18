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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
Динамо Махачкала
2:0
Перерыв
Алания
0'
1:0
2' Гол
Ковачевич Владимир
2:0
20' Гол
Сердеров Сердер
43' Желтая карточка
Плиев Константин

Ход матча

2'
Ковачевич Владимир
1:0
20'
Сердеров Сердер
2:0
43'
 
Плиев Константин
Прогнозы 181
Динамо Махачкала 33.1% (60)
X 33.1% (60)
Алания 33.7% (61)
0
выиграет Динамо Махачкала, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Алания
3.05
9.00
21.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Махачкала
Алания

История личных встреч

Динамо Махачкала
Алания

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 3 0.3
Глушков Никита Сергеевич 2 0.2
Ковачевич Владимир 1 0.1
Юсупов Залимхан 1 0.1
Магомедов Ражаб 1 0.1
Абдуллахи Квари 1 0.1
Касинтура Эгаш 1 0.1
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.6
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.3
Цараев Алан 1 0.1
Гурциев Батраз 1 (1) 0.1

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 4 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Храмцов Максим 2 0
Ковачевич Владимир 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Багаев Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Плиев Константин 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Алания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Алания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0
Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0
Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2
Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Алания

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 0:2 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
2.
Динамо Махачкала
 2:0 Заявка 10 5 3 2 10 - 5 18
3.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 7 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
5.
Сокол
 Заявка 10 5 2 3 12 - 14 17
6.
Шинник
 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
7.
Тюмень
 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9.
Химки
 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 17 - 11 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 4 3 7 - 8 13
12.
Арсенал Тула
 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 7 1 11 - 9 13
14.
Енисей
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
15.
Ленинградец
 Заявка 10 2 5 3 6 - 10 11
16.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
17.
Кубань
 Заявка 10 1 2 7 5 - 12 5
18.
Волгарь
 Заявка 10 0 4 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
2.
Алания
 0:2 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Черноморец Нв
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
10.
КАМАЗ
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Динамо Махачкала
 2:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
14.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 4
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 2:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5.
Алания
 0:2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Сокол
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
7.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
8.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Волгарь
 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Сокол Морозов Владислав 4
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 4
Енисей Стежко Виталий 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все на этом. Уходим на перерыв. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Чочиев на газоне. Сбито дыхание у футболиста после столкновения. Мед. бригада уже здесь. 
  • Угловой
    45'
    Юсупов также идет к мячу. И вместо подачи Залимхан решает попробовать "сухой лист"! Неожиданно получается и очень рядом с воротами. Впрочем, Солдатенко, скорее всего контролировал ситуацию. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено. 
  • 44'
    Подача Юсупова на ближнюю, не получился навес, но при этом будет вторая попытка уже с угла поля. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Касинтура у левой бровки, Плиев не сумел чисто отобрать и сфолил. Штрафной для Махачкалы в концовке тайма. 
  • Опасный момент
    42'
    Опасно! Отличный момент у "барсов", подача с правого фланга и удар головой в штангу! От стойки мяч отскочил к Хабалову, но там уже офсайд был.
  • 41'
    Классная диагональ на левый угол штрафной, удар оттуда в створ ворот. Волк на месте, удар, правда, не идеальный. 
  • 40'
    Солдатенко выходит из штрафной на помощь своей обороне, переводит мяч налево, а оттуда пас назад. Очень трудно пройти оборонительные редуты "Динамо". 
  • 39'
    Стандартное положение для Владикавказа. Быстрый розыгрыш на Машукова, не проходит задумка, а мяч укатывает за лицевую. 
  • 38'
    Уже более чем здоровый Качмазов чуть не накрутил двоих на левом фланге. Все-таки выбили защитники в последний момент. Аут. 
  • 37'
    "Барсы" заводят стандартную шарманку последних 10 минут, контролируя мяч. Вертикальная передача вперед следует, зацепиться за мяч удается. Смотрим дальше.
  • Травма, повреждение
    36'
    Поднимают Сослана Качмазова. Сам футболист покидает пределы поля. Все хорошо, игру продолжаем. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Ой-ой. А здесь Качмазов на газоне. Защитнику досталось после своего подката. Медики на поле. 
  • 34'
    Кагермазова сбили после пробежки по правой бровке. Без фола - считает арбитр, а вот Сослан просил свистка. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      33'
      Момент "Динамо"! Касинтура здорово пробил после небольшого смещения в центр. Солдатенко сложился и отбил удар из ближнего угла!
    • 32'
      Абдуллахи на Касинтуру, прострел на Сердерова, Сердеру не хватает чего-то, чтобы дотянуться до мяча и замкнуть прострел. 
    • 31'
      Еще одна попытка пробиться к воротам Волка левым краем. Неточный пас "Алании". Удар от ворот. 
    • 30'
      Передача налево от Чочиева, которой Алан скорее осложнил жизнь своей команде. Потеря и аут. 
    • 29'
      Подача с левого края, Машуков пошел на мяч, но Волк первее. Давид не сразу, однако все же зафиксировал игровой снаряд. 
    • 28'
      Контврыпад "Динамо". Кагермазов простреливает, Сердеров, как будто не ожидая мяча, не сумел обработать его, хотя позиция была отличная. 
    • 27'
      На угол штрафной передача, дальше мягкий пас пяткой Цаллагова, чуть-чуть не хватило его партнеру. Потеря. 
    • 26'
      Сразу втроем динамовцы налетели на Гиоргобиани на левом фланге защиты. Смели довольно быстро Николая. 
    • 25'
      Вертикальная передача в опорную зону "Динамо", верх снимает оборона, а Ковачевич спокойно скидывает Волку. 
    • 24'
      Плиев покатил по правому краю, Шумахов встретил Хабалова. Аут для "Алании". 
    • 23'
      Было бы даже слишком круто сейчас, если бы вновь прошла эта передача на Сердерова в контратаку. "Алания" отбирает. 
    • 22'
      Что-то новое нужно придумывать креативным футболистам "Алании" в первом тайме, чтобы хотя бы уменьшить разрыв. Пока только не самые удачные попытки контроля и подхода к чужим воротам. 
    • 21'
      Пока ничего не убавить, не прибавить здесь. "Динамо" блестяще начинает встречу, найдя какое-то противоядие для "Алании". Владикавказ ничем не может ответить.
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!! Сердеров!!! Великолепный гол! Подбор "Динамо" после перехвата на своей половине, Абдуллахи протыкает мяч мимо защиты на Сердерова, Сердер выбежал 1 на 1 и очень ловко покатил мяч в дальний! 
    • Опасный момент
      19'
      Вторая попытка стандартного положения. Подача в штрафную, мяч отскочил к Сердеру Сердерову, тот хотел аккуратно под перекладину положить, но чуть переборщил с силой!
    • 18'
      Подача со стандарта, Багаев отработал на линии штрафной, спокойно выбив мяч из опасной зоны. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Нарушение правил на правом фланге атаки Махачкалы. Качмазов сфолил. Без карточки. 
    • 16'
      Заур Тарба хотел найти партнера забросом в штрафную почти с центра поля. Нашлись только перчатки Давида Волка. 
    • 15'
      Работает на этот раз прессинг "Динамо", Абдуллахи перехватывает, играет чуть назад на Шумахова, нет продолжения у этой атаки. Пас к обороне. 
    • 14'
      Махачкалинцы заработали аут на чужой половине. Храмцов сильно бросает, как он уже делал сегодня в моменте с голом, далее удар из-за штрафной. Юсупов - выше цели. 
    • 13'
      Аут с левого фланга от "барсов", Чочиев сохранил мяч для своей команды, выдал в центр, там неплохой перевод направо, где Алибеков отрабатывает. 
    • 11'
      "Алания" никуда не спешит пока что, хоть и проигрывает в счете. Еще весь матч впереди, хотя оборона "Динамо" может цементировать игру очень долго. 
    • 10'
      Храмцов вбрасывает аут, далее отлично обыгрываются Касинтура с партнером, а вот прострел у Эгаша не выходит. 
    • 9'
      Владикавказцы потихоньку выходят на чужую половину и быстро теряют мяч. Пока откровенно не идет игра у лидера Первой лиги.
    • 8'
      Классный перевод на правый фланг штрафной, оттуда Кагермазов с лету умудрился пробить. Выше ворот. 
    • 7'
      А на этот раз отбор на чужой половине получается, но один неудачный пас назад, и вот Касинтура полетел по флангу, обыграл почти Цаллагова, но "почти" не в счет. Потеря. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Прессинг "барсов", Машуков переборщил и снес Шумахова у штрафной "Динамо". 
    • 5'
      "Алания", ошеломленная таким началом, решила немного подержать мяч у себя. Качмазов попытался обострить длинной передачей, прямо в руки Давида Волка. 
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!!  Ковачевич!!! Весьма резкий старт от махачкалинцев, которые провели отменную атаку, завершившуюся точным ударом Ковачевича!
    • 3'
      Заброс в штрафную площадь "Алании", вышел из ворот  Солдатенко и забрал мяч. Махачкалинцы пытаются атаки проводить через левый край.
    • 2'
      С мячом хозяева на правом фланге, передача на Глушкова, тот на  Юсупова отдал, дальше заброс в линию атаки, но завладеть мячом Ковачевич не сумел.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Встречаемся сегодня на матче 10-го тура Первой лиги между махачкалинским "Динамо" и "Аланией" из Владикавказа. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
    • – Команды трижды играли между собой +0=1-2 при разнице мячей 1:6.  
      – За шесть последних туров «Динамо» забивает 1,2 мяча за игру, «Алания» – 1,6.
      – В пяти последних турах у махачкалинского «Динамо» две ничьи, у «Алании» одна. Все остальные победы.

      Полностью с прогнозом на игру можно ознакомиться здесь. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Алания.
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    Прогнозы 181
    Динамо Махачкала 33.1% (60)
    X 33.1% (60)
    Алания 33.7% (61)
    0
    выиграет Динамо Махачкала, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Алания
    3.05
    9.00
    21.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 2:0 Алания

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    33.1% (60)
    Ничья
    33.1% (60)
    Алания
    33.7% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (51)
    Меньше
    58.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    78.86% (97)
    Нет
    21.14% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.4% (46)
    1:2 Алания
    21.5% (39)
    2:1 Динамо Махачкала
    6.6% (12)
    0:1 Алания
    6.1% (11)
    2:0 Динамо Махачкала
    2.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.2% (4)
    1:0 Динамо Махачкала
    2.2% (4)
    0:2 Алания
    1.7% (3)
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