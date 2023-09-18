Опасно! Отличный момент у "барсов", подача с правого фланга и удар головой в штангу! От стойки мяч отскочил к Хабалову, но там уже офсайд был.

Касинтура у левой бровки, Плиев не сумел чисто отобрать и сфолил. Штрафной для Махачкалы в концовке тайма.

Подача Юсупова на ближнюю, не получился навес, но при этом будет вторая попытка уже с угла поля.

Юсупов также идет к мячу. И вместо подачи Залимхан решает попробовать "сухой лист"! Неожиданно получается и очень рядом с воротами. Впрочем, Солдатенко, скорее всего контролировал ситуацию.

Чочиев на газоне. Сбито дыхание у футболиста после столкновения. Мед. бригада уже здесь.

Все на этом. Уходим на перерыв.

Кагермазова сбили после пробежки по правой бровке. Без фола - считает арбитр, а вот Сослан просил свистка.

Ой-ой. А здесь Качмазов на газоне. Защитнику досталось после своего подката. Медики на поле.

Поднимают Сослана Качмазова. Сам футболист покидает пределы поля. Все хорошо, игру продолжаем.

Уже более чем здоровый Качмазов чуть не накрутил двоих на левом фланге. Все-таки выбили защитники в последний момент. Аут.

Стандартное положение для Владикавказа. Быстрый розыгрыш на Машукова, не проходит задумка, а мяч укатывает за лицевую.

Солдатенко выходит из штрафной на помощь своей обороне, переводит мяч налево, а оттуда пас назад. Очень трудно пройти оборонительные редуты "Динамо".

Классная диагональ на левый угол штрафной, удар оттуда в створ ворот. Волк на месте, удар, правда, не идеальный.

Сразу втроем динамовцы налетели на Гиоргобиани на левом фланге защиты. Смели довольно быстро Николая.

На угол штрафной передача, дальше мягкий пас пяткой Цаллагова, чуть-чуть не хватило его партнеру. Потеря.

Контврыпад "Динамо". Кагермазов простреливает, Сердеров, как будто не ожидая мяча, не сумел обработать его, хотя позиция была отличная.

Подача с левого края, Машуков пошел на мяч, но Волк первее. Давид не сразу, однако все же зафиксировал игровой снаряд.

Передача налево от Чочиева, которой Алан скорее осложнил жизнь своей команде. Потеря и аут.

Еще одна попытка пробиться к воротам Волка левым краем. Неточный пас "Алании". Удар от ворот.

Абдуллахи на Касинтуру, прострел на Сердерова, Сердеру не хватает чего-то, чтобы дотянуться до мяча и замкнуть прострел.

Момент "Динамо"! Касинтура здорово пробил после небольшого смещения в центр. Солдатенко сложился и отбил удар из ближнего угла!

23' Было бы даже слишком круто сейчас, если бы вновь прошла эта передача на Сердерова в контратаку. "Алания" отбирает.

22' Что-то новое нужно придумывать креативным футболистам "Алании" в первом тайме, чтобы хотя бы уменьшить разрыв. Пока только не самые удачные попытки контроля и подхода к чужим воротам.

21' Пока ничего не убавить, не прибавить здесь. "Динамо" блестяще начинает встречу, найдя какое-то противоядие для "Алании". Владикавказ ничем не может ответить.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!! Сердеров!!! Великолепный гол! Подбор "Динамо" после перехвата на своей половине, Абдуллахи протыкает мяч мимо защиты на Сердерова, Сердер выбежал 1 на 1 и очень ловко покатил мяч в дальний!

19' Вторая попытка стандартного положения. Подача в штрафную, мяч отскочил к Сердеру Сердерову, тот хотел аккуратно под перекладину положить, но чуть переборщил с силой!

18' Подача со стандарта, Багаев отработал на линии штрафной, спокойно выбив мяч из опасной зоны.

17' Нарушение правил на правом фланге атаки Махачкалы. Качмазов сфолил. Без карточки.

16' Заур Тарба хотел найти партнера забросом в штрафную почти с центра поля. Нашлись только перчатки Давида Волка.

15' Работает на этот раз прессинг "Динамо", Абдуллахи перехватывает, играет чуть назад на Шумахова, нет продолжения у этой атаки. Пас к обороне.

14' Махачкалинцы заработали аут на чужой половине. Храмцов сильно бросает, как он уже делал сегодня в моменте с голом, далее удар из-за штрафной. Юсупов - выше цели.

13' Аут с левого фланга от "барсов", Чочиев сохранил мяч для своей команды, выдал в центр, там неплохой перевод направо, где Алибеков отрабатывает.

11' "Алания" никуда не спешит пока что, хоть и проигрывает в счете. Еще весь матч впереди, хотя оборона "Динамо" может цементировать игру очень долго.

10' Храмцов вбрасывает аут, далее отлично обыгрываются Касинтура с партнером, а вот прострел у Эгаша не выходит.

9' Владикавказцы потихоньку выходят на чужую половину и быстро теряют мяч. Пока откровенно не идет игра у лидера Первой лиги.

8' Классный перевод на правый фланг штрафной, оттуда Кагермазов с лету умудрился пробить. Выше ворот.

7' А на этот раз отбор на чужой половине получается, но один неудачный пас назад, и вот Касинтура полетел по флангу, обыграл почти Цаллагова, но "почти" не в счет. Потеря.

6' Прессинг "барсов", Машуков переборщил и снес Шумахова у штрафной "Динамо".

5' "Алания", ошеломленная таким началом, решила немного подержать мяч у себя. Качмазов попытался обострить длинной передачей, прямо в руки Давида Волка.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Ковачевич!!! Весьма резкий старт от махачкалинцев, которые провели отменную атаку, завершившуюся точным ударом Ковачевича!

3' Заброс в штрафную площадь "Алании", вышел из ворот Солдатенко и забрал мяч. Махачкалинцы пытаются атаки проводить через левый край.

2' С мячом хозяева на правом фланге, передача на Глушкова, тот на Юсупова отдал, дальше заброс в линию атаки, но завладеть мячом Ковачевич не сумел.