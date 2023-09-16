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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
Динамо Махачкала
 
Позже
Алания
Прогнозы 67
Динамо Махачкала 14.9% (10)
X 29.9% (20)
Алания 55.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Алания
3.20
3.15
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Махачкала
Алания

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 2 0.22
Глушков Никита Сергеевич 2 0.22
Юсупов Залимхан 1 0.11
Магомедов Ражаб 1 0.11
Абдуллахи Квари 1 0.11
Касинтура Эгаш 1 0.11
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.67
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.33
Цараев Алан 1 0.11
Гурциев Батраз 1 (1) 0.11

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 4 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Храмцов Максим 2 0
Ковачевич Владимир 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Багаев Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Алания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Алания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0
Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0
Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2
Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Алания

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2.
Сокол
 Заявка 9 5 2 2 9 - 9 17
3.
Шинник
 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5.
Акрон
 Заявка 9 4 2 3 14 - 7 14
6.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
7.
Химки
 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
8.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9.
Родина Москва
 Заявка 9 3 4 2 15 - 9 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 3 4 2 7 - 7 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Енисей
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13.
Ленинградец
 Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
14.
Арсенал Тула
 9 2 4 3 7 - 11 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
16.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
17.
Кубань
 Заявка 9 1 2 6 5 - 11 5
18.
Волгарь
 Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Арсенал Тула
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Ленинградец
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
15.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 6
Алания Машуков Ислам 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Бабаев Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Енисей Стежко Виталий 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
КАМАЗ Горелов Павел 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 67
    Динамо Махачкала 14.9% (10)
    X 29.9% (20)
    Алания 55.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Алания
    3.20
    3.15
    2.65
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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Алания

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    15.9% (11)
    Ничья
    30.4% (21)
    Алания
    53.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (33)
    Меньше
    50% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (51)
    Нет
    22.73% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    39.1% (27)
    1:1 Ничья
    26.1% (18)
    0:1 Алания
    11.6% (8)
    2:1 Динамо Махачкала
    8.7% (6)
    2:0 Динамо Махачкала
    2.9% (2)
    0:2 Алания
    2.9% (2)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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    Динамо Махачкала
    Алания
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