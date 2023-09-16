Тур: 10.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Алания
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|2
|0.22
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.22
|Юсупов Залимхан
|1
|0.11
|Магомедов Ражаб
|1
|0.11
|Абдуллахи Квари
|1
|0.11
|Касинтура Эгаш
|1
|0.11
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6 (2)
|0.67
|Гиоргобиани Николай
|3 (1)
|0.33
|Цараев Алан
|1
|0.11
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.11
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Храмцов Максим
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|1
|0
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Тарба Заур
|3
|0
|Багаев Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Алания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Алания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0
Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0
Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2
Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Алания
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 9
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|6 - 6
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Енисей
|Стежко Виталий
|4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|4
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Алания
Исход игры
Динамо Махачкала
15.9% (11)
Ничья
30.4% (21)
Алания
53.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
50% (33)
Меньше
50% (33)
Обе команды забьют
Да
77.27% (51)
Нет
22.73% (15)
Популярный счёт
1:2 Алания
39.1% (27)
1:1 Ничья
26.1% (18)
0:1 Алания
11.6% (8)
2:1 Динамо Махачкала
8.7% (6)
2:0 Динамо Махачкала
2.9% (2)
0:2 Алания
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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